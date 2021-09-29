Дефицита не будет, но бензин подорожает: Чем аукнется России европейский топливный кризис

Очередь на АЗС в Лондоне, Великобритания. Фото: REUTERS

ПО ПОЛБАКА В ОДНИ РУКИ

Вот нам говорят: нефть дорожает - и это хорошо. Дескать, наши госкомпании выгодно продадут ее странам, которым не так повезло с природными ресурсами, и пополнится бюджет миллиардами нефтедолларов.

Это прекрасно, спору нет. Тем более что нефть уже стоит $80 за баррель - таких цен не было три года. Только вот чего ждать не государственному, а нашему семейному бюджету? Из нефти вообще-то бензин делают.

И в Европе он, между прочим, уже кончился. Не во всей. Но вот в Великобритании настоящая беда: на заправках топлива нет, люди часами стоят в очередях и ждут, пока подвезут новую партию. Из-за дефицита цены на топливо взлетели до максимума за восемь лет. Власти ввели ограничение: отпускать топлива максимум на 30 фунтов в одни руки, это около 22 литров - половина стандартного бензобака. Местные журналисты снимают скандальные сюжеты: общественный транспорт ходит с перебоями, народ кидается врукопашную ради выгодных мест в очереди за топливом, врачи бьют тревогу - персонал больниц массово опаздывает на работу, «скорые» нечем заправлять. Так что речь уже в прямом смысле идет о жизни и смерти.

ВЕТЕР ТОЖЕ КОНЧИЛСЯ

Эксперты называют несколько причин британского топливного кризиса. Одна из них - недостаток водителей бензовозов: из-за закрытых границ и выхода Великобритании из Евросоюза страна лишилась десятков тысяч шоферов с «большой земли». Но основная проблема все-таки не в том, что развозить некому. А в том, что развозить нечего.

- Главная причина этой ситуации - страны «Большой семерки» погорячились с переходом на зеленую энергетику и слишком сильно на нее понадеялись. Лето в Европе выдалось жарким, безветренным. Ветряки не смогли выработать достаточно энергии, а солнечных электростанций в Европе пока недостаточно. Так что пришлось возвращаться к традиционной энергетике. Свои запасы сырой нефти европейцы в первую очередь направили не на производство бензина, а на выпуск мазута для электростанций, чтобы не остаться без электричества. Чтобы пополнить запасы, Великобритании и другим странам Европы пришлось обращаться к экспортерам нефти за дополнительными поставками. Но тут возникли проблемы, - говорит Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари». - Дело в том, что сейчас на нефть огромный спрос в Азии. Экономика Китая на подъеме: страна благополучно вышла из пандемического кризиса, ей требуется много энергоносителей и она готова покупать их по высоким ценам. И все экспортеры сейчас перенаправляют сырую нефть именно в этот регион. Европе ее просто не хватает.

Объявление у автозаправочной станции в Великобритании, согласно которому из-за нехватки горючего здесь заправляют только грузовики. Фото: REUTERS

По словам эксперта, нам такой кризис не грозит. Ведь Россия и есть экспортер нефти, у нас ее предостаточно. И если на внутреннем рынке запахнет дефицитом - например, увлекутся наши поставщики экспортом в Китай или спасением Англии от топливного кризиса - то государство найдет способ оставить нефть «дома». Пошлины, квоты на экспорт - инструментов у правительства достаточно.

А вот что касается цен, тут не все так гладко.

- При высоких ценах на сырую нефть наши крупнейшие топливные компании предпочитают поставлять ее за рубеж, а и не отдавать на переработку для производства бензина. Поэтому предложение бензина на внутреннем рынке снижается и цена растет, - объясняет Наталья Мильчакова. - Я считаю, что в ближайшие месяцы цена бензина будет повышаться плавно и к концу года он подорожает на 30-40 копеек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Росстата.

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