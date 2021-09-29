Михаил Шуфутинский — об отсутствии российского паспорта: «В Америке они не приветствуют двойное гражданство»

Михаил Шуфутинский.

Хоть третье сентября, слава Богу, давно позади, интерес к заслуженному артисту России и гражданину США Михаилу Шуфутинскому не падает. Взрослое поколение переслушивает его шлягеры под стопочку с малосольным огурцом, молодое без остановки делает мемы и забавный монтаж видео из клипов артиста. В подробном интервью Антону Красовскому шансонье объяснил, как песня «Третье сентября» стала вирусной и почему он не вернул себе российский паспорт.

ПРО КОРОНАВИРУС

«У меня поднялась температура, за полчаса ее сбили парацетамолом, потом снова поднялась. Мы вызвали врача из районной поликлиники. Она пришла, осмотрела и поняла, что у меня ковид по симптомам. И поскольку я остаюсь гражданином США, хотя у меня есть ВНЖ в России, страховки у меня не было. Я лег в клинику Марка Курцера (главы элитного роддома в Лапино) — туда меня привез друг. Сделали КТ: 35% поражение легких. Положили в палату. Я был удивлен цифрами, стоимостью лечения, но когда речь о здоровье, ничего не жалко. У меня и денег с собой не было! Положили без первого взноса, так. Палаты чистые, корпус новый, оборудование суперсовременное, есть интернет и телевизор. Лечили хорошо. Кормили ничего. Хотя за такие деньги могли бы и получше»

ПРО ГРАЖДАНСТВО РФ

«В 1990 году я вернулся в Россию, но первые годы не был уверен, что останусь жить в России. Американское гражданство меня устраивало. Я ездил туда-сюда (выступал и в Америке, и в России), с этим легче, когда есть американский паспорт. Почему не сделал второй паспорт? Это было как-то неправильно, нечестно считалось. Они в Америке не приветствуют двойное гражданство. Мне и предлагали российский паспорт, но я отказался. Но у меня есть постоянный вид на жительство»

ПРО ЗАРАБОТКИ

«Перед отъездом в США я зарабатывал по полтинничек за концерт. Бывало. По 50 рублей. Зарплата инженера — 120 рублей. В месяц было 20-25 концертов в месяц. Тысячу рублей в месяц легко. Была своя квартира в Москве в Черемушках — там появилось жилье, трехкомнатная квартира, которую можно было не ждать годами. Кооперативная, но моя. Шесть или семь тысяч мы заплатили. Не больше»

ПРО «ТРЕТЬЕ СЕНТЯБРЯ»

«Почему песня стала вирусной? Талантливые стихи Игоря Николаева. Музыка Игоря Крутого. Исполнитель неплохой. Совпало многое. А то, о чем песня, происходило у многих людей в жизни: «ты мой друг, я твой враг, мы расстались». Это было в жизни каждого. Нет человека, который бы не прошел через это».

ПРО АЛЛУ ПУГАЧЕВУ

«Вместе мы учились в Ипполитовском музыкальном училище. Мы общались очень близко. Вместе прогуливали занятия. Например, ходили в подвал училища, брали ключ, где был рояль, контрабас, Алла пела так клево, так здорово! Мы не знали английского, но мы подражали английским песням. Так колоритно получалось. Идеально. Бывала у меня дома на Ленинском проспекте. Бабушка спрашивала: «Почему у нее короткая юбка? Все ноги видно». И к ней домой ходили на Крестьянскую заставу. Винишко. Пацаны, девчонки. Целая компания»

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