И снова третье сентября: почему всенародно любимый хит Шуфутинского поначалу никто не хотел слушать

Михаил Шуфутинский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну что, все перевернули календарь? Тот самый день - "день прощанья, день, когда горят костры рябин" настал, а значит, все радиостанции и караоке страны сегодня будут разрываться хитом Михаила Шуфутинского, чей секрет популярности не могут разгадать уже почти тридцать лет. Но, оказывается, апофеоз народной любви настиг творение двух тезок - Игоря Николаева и Игоря Крутого далеко не сразу.

Почему сначала никто не хотел слушать песню про третье сентября, Михаил Шуфутинский рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Я ее редко исполнял поначалу. Потому что это медляк, как у нас говорят, - признался шансонье. - Когда появляется новая песня, наша аудитория, моя любимая и уважаемая мною, к сожалению, больше любит узнавать, а не познавать... Публика так устроена, им хочется узнать уже то, что они слышали. А когда появляется что-то новое, очень редко, когда это с первой секунды прихватывает весь народ. Но через некоторое время после того, как я ее выступил с ней в «Песне года», по-моему, это была «Песня-93» или «Песня-94», на нее уже многие обратили внимание. "Третье сентября" стали слушать, включать в какие-то свои плей-листы, в общем, она пошла потихонечку.

По словам Шуфутинского, он до сих пор не может понять феномен популярности своего хита, который с каждым годом собирает все больше новых поклонников.

- Я думал, может быть, она начинает потихонечку уходить, как многие песни, но она все растет и растет. Появляются какие-то организации в честь песни «Третье сентября». В одном городе открыли аллею «Костры рябин», бульвар Шуфутинского... Это, хоть и приятно, но немножко комично для меня, - добавил Михаил Захарович.

Кроме того, на Радио "КП" певец рассказал о своем отношении к музыкантам нового поколения. Оказалось, во времена пестрого многоголосья поющих блогеров у него есть свой фаворит.

- Я знаю достаточно хорошо Егора Крида, мы с ним общались, он очень приятный человек. У него классные песни, мне нравится его манера, его стиль, - удивил журналистов Шуфутинский. - А вот Моргенштерн для меня чересчур экстравагантен, но поскольку у него огромное количество поклонников, наверное, что-то он делает правильно, раз его так полюбили...

Что касается личного, от откровений о жизни с молодой женой мэтр воздержался, зато поделился новостями о младшем сыне. 47-летний Антон Шуфутинский, который долгие годы служил врачом в ВМФ США, задумался об эмиграции.

- Он живет в Филадельфии, но сейчас они с семьей собираются переехать в Израиль, потому что, наверное, как-то не все их устраивает там, в Америке. Я не могу об этом говорить очень подробно, поскольку не все знаю. Я не говорю с ним о Байдене, я не говорю о политике вообще во всеуслышание, потому что я могу ошибаться, - рассудил Михаил Шуфутинский.

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