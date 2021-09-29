Путин и Эрдоган померились своими антителами

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продлились три часа. Фото: REUTERS

Личная встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продлилась три часа. В конце президенты с довольным видом вышли на камеру — видимо, переговоры прошли успешно. Российский лидер не без гордости рассказал о собственном иммунитете.

- У меня реальный экпиримент (Путин так и произнес слово на английский манер - Ред.) практически получился. Сам на себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день, с утра до вечера, проработал, заболел. У меня титры высокие, меня, слава богу, пронесло, - похвастался российский президент.

- Сколько у вас было антител? - уточнил Эрдоган.

- Я не помню. Они по разному считаются. 15-16 единиц.

- Это же низкий уровень. У меня больше 1100.

Путин ответил, что у него все же хороший иммунитет. Специалисты и, самое главное, практика, это подтвердили.

- Я с инфицированным человеком целый день провел и не заболел. Будете ревакцинироваться - делайте это своевременно . Лучше Спутником, - посоветовал президент.

Эрдоган рассказал, что уже успел - вакциной от Пфайзера.

- Тогда в следующий раз, - рекомендовал Путин, а потом дружески подмигнул правым глазом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи на переговорах

Президент после окончания самоизоляции встретился с главой Турции (подробно)