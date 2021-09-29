Что Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи на переговорах

Политики отметили хорошие отношения и обсудили рост туризма Фото: REUTERS

Реджеп Тайип Эрдоган лично прилетел в Сочи для встречи с Владимиром Путиным. Последние две недели российский президент со всеми общался по видеосвязи из-за коронавирусной самоизоляции, но к приезду турецкого лидера карантин закончился. Политики отметили хорошие отношения и обсудили рост туризма.

- Переговоры идут иногда непросто, но с окончательным позитивным результатом. Наши ведомства научились находить компромиссы, выгодные для обеих сторон, - рассказал Путин на встрече.

Президент вспомнил, что в прошлом году товарооборот России и Турции просел на 26%. Но за 8,5 месяцев этого года он вырос уже на 55%! «Мы не только все компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили», - заметил Путин.

В ответ Эрдоган поблагодарил за помощь в борьбе с пожарами и отдал должное нашим летчикам-пожарным, разбившимся при тушении огня в Турции: «Я хочу еще раз здесь выразить соболезнования. Друг познается в беде, как говорится».

- Мы благодарны, что российские граждане предпочитают отдыхать в нашей стране, - сказал Эрдоган.

Путин заметил, что турпоток еще не восстановился от последствий пандемии. В 2019 году 6,8 миллиона наших ездило на отдых в Турцию. В прошлом году таких было всего 1,5 млн. «За 9 месяцев 2020 года 2,5 миллиона человек посетило Турцию», - уточнил президент.

На открытой протокольной части политики, по большому счету, обменялись вежливыми формальности. Настоящие переговоры начнутся уже за закрытыми дверями. Например, вполне вероятно, Турция обсудит покупку дополнительных комплексов ПВО С-400. О такой возможности Эрдоган недавно заявил американскому телеканалу CBS.