Пример для Москвы? В Берлине экспроприируют 240 тысяч квартир, чтобы обуздать арендную плату

Жители Берлина решали, забрать ли 240 тысяч квартир у их владельцев. Фото: Shutterstock

Кроме выборов в Бундестаг в Германии прошло еще одно важное голосование. Жители Берлина решали, забрать ли 240 тысяч квартир у их владельцев. Большинство на городском референдуме высказались за такие крутые меры. Как рассчитывают власти, они помогут остановить рост арендной платы.

Речь не идет о частных владениях. Экспроприировать предлагается квадратные метры, находящиеся в собственности у жилищных концернов. По сути, это доходные дома: застройщик возводит многоэтажку, но вместо того, чтобы распродавать квартиры, сдает их в аренду. В столице спрос на жилье, пусть и временное, будет всегда. И вот именно эти концерны так разогнали цены на рынке, что многим берлинцам не по карману уже даже скромная однушка на окраине.

Перед тем, как выставить вопрос на голосование, городские власти приблизительно прикинули, во что обойдется проект. В Берлине же не военный коммунизм, чтобы просто прийти и отобрать у человека собственность. Придется ее выкупать — в общей сложности придется потратить 29-36 млрд евро. И это при том, что собственникам никто живых денег платить не собирается. Им «скормят» специальные облигации, по которым город будет расплачиваться 40 лет.

240 тысяч квартир, а это порядка 15% арендного жилья в Берлине, по замыслу авторов программы, передадутся городским структурам под управление «на общественно правовых началах». То есть никто раздавать квадратные метры людям в собственность тоже не будет. Вместо этого арендаторы продолжат снимать углы, но уже у города. И — самое важное — по более гуманным расценкам. По крайней мере, на бумаге все выглядит именно так.

Отметим, что итоги референдума носят рекомендательный характер. То есть городские власти не обязаны прислушиваться к этому решению, тем более что примерно треть берлинцев однозначно выступили против. Если же чиновники все же решатся, нужно будет принимать соответствующие законы — только тога можно будет начать процедуру отчуждения имущества.

Впрочем, уже сам факт референдума дал эффект: цены на рынке жилья Берлина пошли вниз.

КОМПЕТЕНТНО

Наталья Словесникова, эксперт рынка недвижимости:

- Конечно, сложно представить себе что-то подобное в Москве. Но если вообразить ситуацию, когда государство ставит перед собой задачу: собрать где-то людей. Скажем, как советские времена, когда народ сгоняли осваивать целину. Но если тогда это делалось во многом насильственными мерами, то сейчас нужны какие-то экономические стимулы. И если государство поставит перед собой задачу обеспечить людей жильем в каком-то районе или, например, новом моногороде, то было бы куда лучше, если бы это жилье государству и принадлежало. То есть в берлинской схеме прослеживается ясная логика. Зачем субсидировать кому-то жилье, чтобы они отнесли деньги владельцу этих помещений, когда можно просто предоставлять квартиры напрямую?

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