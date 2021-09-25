Семь вещей, которые глупо покупать вместо того, чтобы взять напрокат

Если вы пользуетесь машиной не семь дней в неделю, то для коротких поездок каршеринг, как правило, выгоднее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все-таки раньше жизнь была проще. Понятнее. Вот едет человек на «Мерседесе», а рядом красотка в платье от Версаче - значит, «новый русский». А если завтра он уже за рулем BMW, а спутница - в нарядах от Гуччи, то это уже настоящий олигарх или даже депутат.

Сейчас все изменилось. Менять машины и платья современный человек может постоянно, и для этого необязательно быть богачом: все это и многое другое можно взять в аренду. Это называется экономикой совместного пользования. Ее философия - в том, чтобы меньше обрастать вещами и активнее «делиться». Ведь зачастую удобнее и выгоднее платить за временный доступ к товару, чем покупать его.

Вот несколько вещей, которые в современном мире необязательно иметь в собственности.

Автомобили

Уже несколько моих знакомых автовладельцев пользуются каршерингом чаще, чем своими машинами. Каршеринговый автомобиль не надо мыть, чинить, ему не нужно покупать страховку и у вас не будет болеть голова о том, где хранить зимнюю резину.

Понятно, что если вы постоянно ездите на дачу или к теще на кулички, то каршеринг вам не подойдет. А вот для поездок по своему городу это очень удобный вариант.

А что дешевле? - спросите вы. Однозначного ответа нет. В интернете огромное количество статей со сравнением: у одних «выигрывает» каршеринг, у других - личное авто. Но эксперты сходятся во мнении: если вы пользуетесь машиной не семь дней в неделю, то для коротких поездок (не больше 25-30 км в день) каршеринг, как правило, выгоднее.

Строительные инструменты

Жизнь как-то так сложилась, что дрель мне требуется не каждый день. А тут понадобилось повесить полку. Не покупать же инструмент за несколько тысяч рублей ради четырех дырок в стене!

Первый же запрос в поисковике подтвердил: в интернете полно и частников, и организаций, которые сдают в аренду инструменты. Одним словом, сам себе муж на час. Вот сколько это стоит (цена за сутки):

- Дрель - от 200 рублей.

- Перфоратор - от 300 рублей.

- Циркулярная пила - от 300 рублей.

- "Болгарка" - от 200 рублей.

- Стремянка - от 150 рублей.

В интернете полно и частников, и организаций, которые сдают в аренду инструменты Фото: Олег УКЛАДОВ

Спортивный и туристический инвентарь

Если вы не заядлый походник, а выбираетесь на природу с ночевкой пару раз в год, то инвентарь можно не покупать. Аренда спальника обойдется в 150-200 рублей за сутки, палатки - от 200 рублей.

То же самое со многими спортивными товарами. Лыжи, коньки, велосипеды - если все это нужно вам изредка, то проще взять в аренду.

Книги

При всей нашей любви к чтению сложно найти что-то более одноразовое, чем книга. Поэтому человечество изобрело сразу несколько способов экономить на книгах. Например:

- Библиотеки. Да, они до сих пор существуют, причем в любом городе.

- Буккроссинг. Это движение, которое работает по принципу «прочитал сам - подари другому». Во многих городах есть места (обычно в парках и при библиотеках), где люди оставляют книги для других читателей.

- Электронные книги. Они не бесплатные, но гораздо дешевле бумажных.

Праздничная одежда и украшения

Если семь дней в неделю вы только и делаете, что порхаете со светского приема на званый ужин и обратно - пропускайте этот пункт. Если же платье или костюм нужны вам редко - например, для важного собеседования, фотосессии или свадьбы - возьмите их в аренду!

К слову, для детей в интернете тоже полно самой разной «прокатной» одежды - берите хоть платье на выпускной после второй четверти третьего класса, хоть карнавальный костюм с рожками для маленького чертенка.

Та же история с украшениями. Взять напрокат сегодня можно всё, от колье и сережек до, прости господи, чокера. Многие ювелирные магазины предлагают такую услугу.

Фото- и видеоаппаратура

Сколько дней каждый год вы проводите в отпуске? А сколько из них - в поездке, где хочется запечатлеть каждый шаг на фото и видео, и желательно в хорошем качестве? Если вы обычный человек, имеющий право на законные 28 дней отдыха в году, то все нужное вы можете взять напрокат. Например, арендовать на все четыре недели видеокамеру GoPro стоит от 3000 рублей. Новая камера в магазине стоит в десять раз дороже.

Все нужное вы можете взять напрокат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детские товары

Нет, речь не о подгузниках. Радионяни, развивающие столики, прыгунки, коляски - эти и многие другие «многоразовые» вещи быстро становятся ненужными. А ведь ту же радионяню можно арендовать всего за 500 рублей в неделю, ходунки - за 600 рублей, сухой бассейн - за 700 рублей.

ЗНАЙ!

Полезные ссылки

Arendville.ru - сайт бесплатных объявлений об аренде всего и вся. Немало объявлений не только из российских городов, но и из-за границы от русскоязычных пользователей. Здесь можно найти любые вещи напрокат – от посуды до автомобиля. Можно оставлять отзывы на прокатные вещи и их владельцев.

Arendorium.ru, Next2u.ru, Arenter.ru - еще три популярных сайта, которые связывают арендодателя с клиентом. Вещи напрокат дают как обычные люди, так и компании.

Rentmania.com – крупный сайт арендных услуг с акцентом на Москву и Санкт-Петербург. Ассортимент стандартный: одежда, инструменты, техника, детские вещи и т. д. Сервис предоставоляет услуги курьеров. Все владельцы прокатных вещей и их клиенты заключают договоры аренды.

Avito.ru – на популярном сайте объявлений тоже предлагают вещи напрокат. Ищите их в разделе Услуги – Оборудование, производство – Аренда оборудования.

Ohmylook.ru, Dressupbar.ru, Dresslabspace.ru, Storydress.ru – сайты аренды платьев и аксессуаров. У многих подобных сервисов есть офисы, куда можно подъехать и примерить понравившуюся одежду и украшения.

Petrovich.ru – прокат инструментов для ремонтных, высотных, садовых работ. Есть и доставка, и самовывоз во многих городах России.

Yandex.ru, Google.ru. Не удивляйтесь, обычный поисковик – ваш лучший друг и помощник в поиске арендных вещей. Набираете в строке поиска "прокат перфоратора" (или что вам нужно найти) и название вашего города и видите нужные компании и сайты.

Друзья напрокат бывают и четвероногими Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ВАЖНО

Залоговый вычет

При аренде практически любой вещи придется оставить залог. Сделать это можно по-разному.

Частники обычно просят наличку и оставляют расписку с условиями вроде «сломал - деньги потерял». Компании тоже часто берут в залог сумму наличными, которая обычно равна стоимости арендной вещи.

А некоторые сайты объявлений замораживают на карте арендатора не только оплату за прокат, но и залог. Вернул все в целости и сохранности - владелец получает деньги за услугу, залог возвращается арендатору. Испортил вещь - владельцу отходит либо вся сумма залога, либо компенсация за ремонт.

НУ И НУ!

Дорогие друзья и 38 попугаев

Арендовать можно не только бездушную дрель или видеокамеру, но и вполне себе живого человека (гусары, молчать). Как и прочую живность.

Когда скучно и грустно и некому руку подать, можно воспользоваться услугой «Друг на час». Профессиональный друг за умеренную плату составит вам компанию в фитнес-клубе, театре или кафе, и даже выпьет - за ваше здоровье и за ваш же счет. В Москве и Петербурге такая услуга стоит от 500 рублей за час.

Друзья напрокат бывают и четвероногими. Ваш сын или дочка мечтает о питомце, но вы не уверены, что он не наскучит ребенку? Возьмите кошку или собаку на время. Об этом можно договориться с приютами для животных. И если ваша семья подружится с "арендным" питомцем, вы сможете оставить его себе и он будет дарить вам радость долгие годы.

А некоторые контактные зоопарки предлагают такую услугу: прямо к вам домой привезут енотов, сов, дикобразов, попугаев и других необычных зверей и птиц (а также насекомых и рептилий). Например, на детский праздник или фотосессию. Но наедине с вами таких гостей, конечно, не оставят: для безопасности с ними все время будет сотрудник зоопарка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь полезных финансовых привычек: Как их завести и как не потерять

KP.ru рассказывает о том, как стать богаче и не попасть в ловушку мошенников (подробности)