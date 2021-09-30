Обвиняемый в растлении малолетних руководитель детской театральной студии "Стрекоза" признался в еще одном изнасиловании ребенка

Александр Берёзкин

Александр Берёзкин - задержанный в 2020 году руководитель детской театральной студии "Стрекоза" при московской школе № 887. Мужчину обвинили в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней ученицей. Тогда разгорелся большой скандал, многие родители учеников и знакомые Березкина неоднозначно восприняли новость о его преступлениях и полагали, что педагога могли оклеветать. Березкина задержали по подозрению в действиях сексуального характера в отношении 10-летней Ирины Т.*

Педагога поместили в СИЗО, с ним стали работать следователи, устанавливая всю картину преступной деятельности Березкина. Спустя год расследования была установлена вторая жертва педагога - 7-летняя школьница Ксения С.*, над которой, по версии следствия, Березкин надругался в период с 2018 по 2019 год.

Несколько дней назад, во время очередного допроса, Александр Березкин рассказал следователям об еще одной своей жертве. Ей оказалась его ученица - Марина К.*, которой на момент преступления было всего 9 лет.

«В ходе работы с ранее задержанным Александром Березкиным был установлен новый преступный эпизод в отношении еще одной его ученицы. Следователи выяснили, что Березкин не менее двух раз совершал в отношении 9-летней Марины К.* действия сексуального характера в период с начала 2019 года по февраль 2020. Противоправные действия педагог совершал в здании школы, где обманным путем уговорил ученицу лечь на диван, якобы для разминки, после чего совершил в отношении нее действия сексуального характера», - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах.

После того, как следователи установили еще одну жертву педагога, Следственный комитет возбудил еще одного уголовное дело в отношении Александра Березкина по части 4 статьи 132 УК РФ - Насильственные действия сексуального характера совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчина продолжает находиться в СИЗО Москвы, где с ним работают следователи. Оперативники предполагают, что это могут быть не все жертвы московского педагога и просят всех пострадавших от рук Александра Березкина передать информацию в полицию.

* - имена изменены.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Следственный комитет возбудил новое дело о насилии над детьми в отношении руководителя детской театральной студии

В новом для следователей эпизоде жертва оказалась ещё младше, на момент преступления ей было 7 лет (подробности)