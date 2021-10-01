$175 за сутки с тараканами, «хозяин» в кустах, койко-место в шкафу по цене комнаты: узнали, как разводят съемщиков и сколько готовы скинуть реальные хозяева

Суть конфликтов хозяев арендных квартир и жильцов порою могут удивить многих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снять хорошую квартиру в Минске на долгий срок было всегда непросто: то цены кусаются, то понравившиеся варианты уводят в считанные часы, то хозяева попадаются странные, а порой и потенциальные жильцы. Собрали несколько историй.

«Многие хозяйки требовали принести копии трудовых книжек – молодо выглядите»: съемщики про свой недавний опыт

Арендное жилье Светлана отыскала в сентябре без лишних проблем. Знакомые выезжали из однушки за $250. На фото все было прилично. Поэтому накануне жилье не смотрели - по знакомству ведь. Сразу договорились с хозяйкой, заключили договор, заплатила за первый месяц проживания, получила ключи.

- Знакомые еще очень радовались накануне, что хозяйка классная – почти никогда не приезжала в квартиру контролировать. А когда я приехала в эту самую квартиру, там был настоящий трэш. Все грязно, мебель сломана, а по кухне бегают тараканы. Когда позвонила хозяйке, ее ничего не смутило. Она сказала, что за пару дней можно прибраться. В итоге, с трудом провела там сутки. Когда решила съезжать, хозяйка отказалась возвращать мне полную стоимость оплаты за месяц. Так устала от переезда и дискомфорта в квартире, что не было сил ругаться. В итоге, она оставила себе чуть больше половины. Получается, что за сутки проживания заплатила $175 – прям как в люксовом отеле.

Молодые супруги Антон и Юлия искали уютное семейное гнездышко два летних месяца. Нашли только к середине сентября. Поиск жилья стал для них необычным опытом.

- Знаете, сейчас то ли какие-то странные хозяева пошли, то ли просто везло. Нам 22 и 23 года. Видимо, выглядим очень молодо и похожи на студентов. Многие хозяйки требовали принести копии трудовых книжек с работы, кто-то просил свидетельство о браке, ну а кто-то просто требовал залог за 3 месяца вперед - почти тысячу долларов. Чтобы найти нормальный вариант по соотношению цена-качество, пришлось пару месяцев дневать и ночевать на сайтах объявлений. Многие свежие объявления за пару часов становились неактуальными. С трудом нашли однушку рядом с метро «Грушевка» за $250 с адекватными хозяевами, - признается Юля.

«Комсомолка» узнала, что почем на столичном рынке арендного жилья, торгуются ли собственники и в какие истории попадают съемщики. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«Хозяйка сказала, что у меня слишком много вещей – ее это настораживает»: еще несколько историй

Анастасия в августе решила снимать квартиру с коллегой по работе. Удобную трешку искали через объявления в соцсетях. Нашли хороший вариант за $240, но что-то пошло не так.

- Так вышло, что я опоздала тогда на два часа. Хозяин воспринял такую задержку неожиданно спокойно, хотя обычно для тех, кто сдает жилье, время — деньги, и каждые 15 минут появляются новые потенциальные съемщики. В нужном дворе хозяин выскочил из-за кустов возле дома, что меня слегка удивило. Его маргинальный внешний вид не сочетался с чистотой и евроремонтом внутри предлагаемой им квартиры. Он все время суетился и нервничал. Попросил осмотреть квартиру очень быстро и также быстро принять решение, но на улице, а не в квартире, обосновав это тем, что скоро придут новые возможные арендаторы. Внутри квартиры не было ни единого следа обустроенности быта, хотя в объявлении говорилось, что в соседней комнате уже живет девушка. Особенно важно, что при показе он постоянно акцентировал внимание на том, что в квартире постелен немецкий ламинат. Никогда больше я не сталкивалась с таким вниманием к этой незначительной для съемщика детали. Чуть не отдала ему залог, но потом засомневалась и взяла время на подумать. Понимая, что раскрутить меня не удалось, «арендодатель» также поспешно скрылся в кустах. Я снова открыла этот пост с объявлением о сдаче квартиры, перешла на страницу его автора. Там нашла фото, где он укладывает ламинат в разных квартирах. И тогда все стало на свои места - мошенник, - говорит девушка.

Минчанка Екатерина в начале сентября искала однушку недалеко от станции метро «Уручье», где работает. Причем новое жилье нужно было найти за 2-3 дня. В агентства не обращалась - искала собственников через чат-боты в группах мессенджеров. Нашла хороший вариант однушки за $260, договорилась с хозяйкой, что привезет вещи и заплатит за первый месяц проживания.

- За семь лет жизни в Минске у меня накопилось прилично вещей. Пришлось делать пару заездов на такси. Все вещи перевезла, заселилась, ушла на тренировку. Возвращаюсь - меня ждет хозяйка. Дело близилось уже к ночи. Она сказала, что у меня слишком много вещей – ее это настораживает. Свои вещи из квартиры она вывозить не желает, поэтому просто на ночь глядя выставила меня со всем моим добром на улицу. Хорошо, что родственники были в Минске…

Целый август хорошую комнату искал 25-летний Руслан. Почему-то одинокому парню не все хозяева соглашались сдать жилье. В итоге, нашел за 170 рублей (1 белорусский рубль = 30 российским) хорошую комнату в трешке возле метро «Каменная горка». Фото нравились, с воодушевлением поехал смотреть.

- Мне открыла цыганка. Привела в нужную комнату, она действительно была с неплохим ремонтом, комфортная, как на фото. Но жили в ней уже двое мужчин. Каждый платил по 170 рублей. В объявлении об этом не было ни слова. Когда я начал протестовать, мол, хочу жить в комнате один, для меня нашелся хороший вариант. Женщина просто открыла огромный шкаф-купе в той комнате, а там койко-место, уже за 250 рублей, поскольку это уже была индивидуальная комната. Вот и доверяй после этого объявлениям. Поехал жить пока к брату - еще ищу хороший вариант. Однушки с хорошим ремонтом стоят сейчас около $300, с нынешним курсом это почти вся зарплата. Вот и ищу долго, - заключил молодой человек.

Читайте также:

Сделали учительницу директором фирмы и сняли «родовое проклятие» за $63 тысячи: топ-5 самых крупных и необычных мошенничеств Беларуси (подробнее).