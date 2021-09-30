ФСБ опубликовало видео задержания неонацистов во Владивостоке

В отношении радикала возбуждено уголовное дело «приготовление к террористическому акту»

Сотрудники Федеральной службой безопасности России предотвратили во Владивостоке ряд террористических актов. В опубликованном ФСБ видеоролике члены неонацистского объединения "Правые Приморья" демонстрируют свое владение бутылками с зажигательной смесью, следом идут кадры их задержания в одном из общежитий города.

На стене комнаты, где они проживали, видна угрожающая надпись фломастером.

- В результате проведенных мероприятий задержан 21-летний лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья", осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в целях оказания воздействия на принимаемые решения органов государственной власти в сфере миграционной политики, - заявили в ФСБ России.

В ведомстве отметили, что по адресу проживания радикала обнаружены и изъяты компоненты для синтезирования взрывчатого вещества, инструкции по изготовлению и применению СВУ, а также четыре единицы холодного оружия, устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера в отношении мигрантов.

В отношении радикала возбуждено уголовное дело «приготовление к террористическому акту». Идет следствие.