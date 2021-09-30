ФСБ РФ предотвратила теракт во Владивостоке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке пресечен теракт, который готовил один из лидеров местных неонацистов «Правые Приморья». Об этом в четверг, 30 сентября, сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ), уточнив, что террорист планировал устроить взрыв для того, чтобы «повлиять на миграционную политику России».

«Задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства», - говорится в релизе спецслужб.

Как сообщается, в ходе обыска у задержанного изъяли инструкции по изготовлению бомбы, а также компоненты взрывчатки и четыре единицы холодное оружие. Кроме того, у злоумышленника был обнаружен устав праворадикальной группировки, «содержащий призывы к преступлениям насильственного характера».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело «Приготовление к террористическому акту».

Напомним, несколько дней назад ФСБ предотвратила теракт в Уфе, задержано пять членов неонацистской группировки. У задержанных нашли самодельную бомбу, а также портреты главарей Третьего рейха и Бандеры.