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Происшествия30 сентября 2021 11:04

В Москве пенсионер украл омолаживающие сыворотки на сумму 1,2 миллиона рублей

После задержания он признался полиции, что 336 косметических средств он похитил для себя
Наталия ЕРОШКИНА
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Сейчас за кражу на пенсионера уже завели уголовное дело

Сейчас за кражу на пенсионера уже завели уголовное дело

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кража с одного из складов косметики в Москве произошла ещё в мае, но его сотрудники не сразу заметили пропажу из-за большого оборота. Только в конце июня во время инвентаризации выяснилась недостача. Не хватало 336 омолаживающих сывороток, общей стоимостью около 1,2 миллиона рублей. Об этом руководитель службы безопасности компании заявил в полицию.

Такие случаи давно перестали быть чем-то удивительным, часто со складов воруют, чтобы перепродать продукцию и заработать. Но эта кража оказалась очень необычной. Вора искали почти два месяца, и расследование почти зашло в тупик. Но полицейским всё же удалось найти преступника. Им оказался 60-летний местный житель. Мужчина сразу сознался в краже и обещал всё рассказать полицейским.

— Поступило заявление о том, что неустановленное лицо, находясь в помещении складского комплекса похитило омолаживающую сыворотку в количестве 336 единиц, общей стоимостью 1 171 800 рублей. В результате расследования был задержан и полностью изобличен в содеянном 60-летний местный житель, — сообщил источник kp.ru.

На допросе мужчина признался, что не собирался продавать украденную косметику, а собирался использовать средство самостоятельно. Сейчас за кражу на пенсионера уже завели уголовное дело.

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