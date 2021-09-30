Дмитрий Песков: «Адъютант президента выздоровел, остальные 55 человек из окружения Владимира Путина тоже переболели легко»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 29 сентября, после переговоров с президентом Эрдоганом российский лидер рассказал - откровенно, на камеру:

- У меня реальный экпиримент (Путин так и произнес слово на английский манер. - А.Г.) практически получился. Сам на себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день, с утра до вечера, проработал, заболел. У меня титры высокие, меня, слава Богу, пронесло.

(Ранее прозвучала информация, что в окружении президента заболели 55 человек.)

Все это и стало темой разговора журналиста «Комсомольской правды» с пресс-секретарём главы государства.

- ...Дмитрий Сергеевич, как чувствует себя адъютант президента, с которым он находился круглые сутки и который заболел, скажите, пожалуйста?

- Знаете, адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что вот, собственно, мне сам президент говорил, что он же все равно был привитый. Он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но был привитый, поэтому, собственно, у него там единожды поднималась температура свыше 37 и прошло (болезнь. - А.Г.) в максимально легкой форме.

Все-таки прививка защищает и спасает жизни.

- А вот состояние тех пятидесяти пяти человек, о которых так же Владимир Владимирович вспоминал? Как?

- Ни одного тяжелого случая. Много бессимптомников.

- А вот, Дмитрий Сергеевич, как заценить тот факт, что, как сказал Владимир Путин, его «пронесло»»? (Он не заболел.) Как высокий профессионализм тех людей, которые отвечают за его здоровье и безопасность?

- Здесь профессионализм – это очень важно и, безусловно, рядом с президентом нет людей, которые не имеют высокопрофессиональных качеств.

Именно речь идет, в первую очередь, об эффективности прививки.

- А как же тогда допустили, что президент работал в окружении 55 больных людей?

- А потому что коронавирус – это такая штука заразная. И сам тот факт, что, несмотря на все принимаемые меры предосторожности, все-таки, полностью застраховаться от инфицирования нельзя. Вот (эта ситуация. - А.Г.) еще раз показывает, что главное – прививаться.

- Вот я, кстати, хотел бы отметить тут мобилизующее значение всей этой истории для тех, кто не хочет прививаться. (К сожалению, таких много, чуть ли не больше 60% в России.) Вы согласны, что вот такой гласностью, открытостью, что ли президент как бы мобилизует этих ковид-диссидентов (все-таки сделать прививки от ковида?)

- Ой, слушайте, имеющие уши да услышат.

- Слава Богу. Дай Бог.

- Здесь очень важно, чтобы каждый принял для себя решение и понял, что другой альтернативы нет.

- Спасибо огромное за исчерпывающие ответы.