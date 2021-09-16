Кремль: Путин проведёт на самоизоляции как минимум неделю

Президент России Владимир Путин проведет на самоизоляции по меньшей мере неделю. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в окружении главы государства заболели главным образом те, кто принимает участие в обеспечении его работы.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера, плановая вакцинация и ревакцинация в Кремле не проводится, однако практически все, кто работает с Путиным, вакцинированы.

Напомним, в минувший вторник, 14 сентября, в ходе телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном его российский коллега заявил, что должен соблюдать режим самоизоляции в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией в его окружении.