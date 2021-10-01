Новые законы в России с 1 октября 2021: рост зарплат у правоохранителей, бесплатные прививки в частных клиниках и возвращение техосмотра

1 октября заканчивается очередная отсрочка на прохождение ТО для легковушек, срок действия диагностических карт на которые заканчивался после 1 февраля 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПОВЫСЯТ ОКЛАДЫ СИЛОВИКАМ И «НЕ МАЙСКИМ» БЮДЖЕТНИКАМ

С 1 октября у некоторых россиян вырастут оклады. На 3,7 % увеличатся зарплаты военнослужащих — контрактников и срочников. То же — у полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников системы исполнения наказаний, некоторых работников Фельдъегерской службы.

Также проиндексируют зарплаты ряду бюджетников — из тех, кто не попадает под «майские указы» («майские» прибавку получают с 1 января). Это, в частности, сотрудники органов социальной защиты, Роспотребнадзора, гидрометеорологической службы и другие. Размер прибавки будет разным, в зависимости от региона и профессии, но в среднем не ниже примерно 4%.

ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ ТОЖЕ ПОДРАСТУТ

Одновременно с повышением зарплат военным увеличиваются и пенсии отставных военнослужащих — на те же 3,7%. Предполагается, что прибавку в октябре получат около 2,6 млн военных пенсионеров.

НА БЕСПЛАТНУЮ ПРИВИВКУ — В ЧАСТНУЮ КЛИНИКУ

Прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, с 1 октября можно будет сделать бесплатно не только в государственном медучреждении, но и в частной клинике. Это одна из мер, которая должна поспособствовать большей доступности качественных медуслуг.

Помимо многочисленных детских прививок, в национальный календарь входит, например, прививка от гриппа для определенных категорий взрослых граждан — работников медицинских и образовательных учреждений, сферы услуг, транспорта и т.п., россиян старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и ряда других.

Прививок по эпидемиологическим показаниям — в частности, от коронавируса — это тоже касается.

Право оказывать подобные услуги получат те частные клиники, которые участвуют в системе обязательного медицинского страхования. Речь не идет об альтруизме с их стороны, на бесплатные прививки им выделят деньги.

Прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, с 1 октября можно будет сделать бесплатно не только в государственном медучреждении, но и в частной клинике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«МИР» ДЛЯ ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ

Пособия на первого и второго ребенка для семей с низким доходом c октября будут переводиться только на карты «Мир». Практически все остальные виды выплат от государства уже можно получать лишь на эту карту — национальной, а не зарубежной платежной системы.

Сейчас речь идет о пособиях, на которые имеют право семьи, где после 1 января 2018 года родился первый или второй ребенок и где доход на члена семьи (с учетом родившегося малыша) не больше двукратного размера прожиточного минимума в регионе.

Если карты «Мир» нет, ее надо срочно оформить в любом банке. И сообщить новые реквизиты в соцзащиту (если первый ребенок) или в отделение Пенсионного фонда (если второй ребенок). Как вариант, можно получать выплату наличными или на банковский счет, к которому никакая карта не привязана.

ТЕХОСМОТР ВОЗВРАЩАЕТСЯ, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

1 октября заканчивается очередная отсрочка на прохождение ТО для легковушек, срок действия диагностических карт на которые заканчивался после 1 февраля 2021 года. Напомним предысторию: с 1 марта 2021 года должна была начаться реформа техосмотра. Но выяснилось, что техпункты к ней не готовы, да тут еще и коронавирус. Поэтому водителям дали поблажку. Срок диагностических карт, которые заканчивались с 1 февраля по 1 сентября, продлили. Теперь, по идее, ТО должны проходить те, у кого карты действовали до февраля, марта и апреля. Тем, чья диагностика заканчивалась позже, как объясняют эксперты, надо отсчитать полгода — это будет новая дата, до которой пока действует карта. Да, все так запутано. И еще один момент. Все это касается именно водителей легковых авто, которые используют их в личных целях. Такси техосмотр проходить должны, равно как грузовики и автобусы. Легковушки, которым исполнилось четыре года и которые ТО еще ни разу не проходили, тоже надо отогнать на техосмотр и получить диагностическую карту.

Правда, каких-то существенных штрафных санкций за отсутствие диагностической карты для водителей-автолюбителей сейчас нет. С 22 августа ОСАГО можно купить, не предъявляя «диагностику». Административный штраф в размере 2000 рублей, как грозят, появится с 1 марта 2022 года. Но не исключено, что раньше примут обещанный «Единой Россией» закон об упрощении системы техосмотра — в ряде случаев он станет добровольным.

Пока же с проблемами могут столкнуться в основном водители, которые устроили ДТП на неисправном авто. Если нет действующей диагностической карты, страховая может потребовать, чтобы виновник происшествия возместил выплаты по ОСАГО пострадавшей стороне.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ - НА ХАЛЯВУ

С 1 октября вводится бесплатный доступ к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса в интернете. Смотреть телепрограммы на халяву в своем компьютере или телефоне можно было и раньше. Но теперь это не просто «можно» - плату брать не вправе. О каких каналах речь? Их примерно 20, включая все федеральные. В частности, Первый канал, «Россия-1», РЕН ТВ, СТС, ТНТ. Фактически речь идет о том, что основные телевизионные каналы можно смотреть где угодно — хоть традиционно «по ящику», хоть у себя в смартфоне — на равных условиях. Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ

-Системно значимые банки (это более десятка крупнейших) с 1 октября должны обеспечивать возможность оплатить товары и услуги через систему быстрых платежей по QR-коду. Это хорошо для интернет-торговли. Исключение сделано для платы за ЖКХ (кто не понял, это тоже услуги).

-Граждане без специальной квалификации, желающие поиграться на финансовых рынках, теперь в некоторых случаях для начала должны будут пройти тест — на понимание рисков. Он будет бесплатным, пересдавать можно сколько угодно раз. Так предполагается защитить граждан от мошенников и повысить финансовую грамотность населения. Если сдать экзамен не удалось, можно совершать сделки на сумму не более 100 тысяч рублей, и под расписку о принятии на себя рисков.

-С 28 октября купленную недвижимость в ряде случаев можно будет оформить быстрее. В частности, это касается оформления договоров долевого участия при покупке квартиры в новостройке. Договор со вторым и последующим дольщиками станут регистрировать в течение 3 дней, если документы поданы в электронном виде, и 7 дней, при подаче бумажного заявления через МФЦ.

Еще одно новшество с той же даты — любые документы на госрегистрацию прав на недвижимость можно будет подать через нотариуса. Раньше такая возможность тоже была, но только если сама сделка заверялась нотариусом (а, например, при купле-продаже квартиры, этого можно и не делать). Грубо говоря, появляется еще одно дополнительное «окно», помимо МФЦ, через которое можно сдать документы в Росреестр.