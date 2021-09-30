Как отличить иноагента от кряхтения товарища майора

В истории с иностранными агентами есть сюжет, о котором стоит сказать. Фото: Shutterstock

В истории с иностранными агентами есть сюжет, о котором стоит сказать.

Дело в том, что те люди и конторы, которые оказываются в этом списке, таки действительно являются иностранными агентами, но совсем не в том смысле, в каком это формально озвучено.

Авантюрист Верзилов, только что включенный в список иностранных агентов, пишет примерно следующее: нас наказывают в ответ на западные санкции против RT, но ведь понятно, что RT - это такая деталь в административной машине путинской системы, а мы - разве мы работаем по приказу западных государств?

Как будто бы убедительно.

Но жульничество тут в том, что "та" политическая машина - это терминатор другого поколения по отношению к этому, устаревшему терминатору, и это значит, что американской, к примеру, системе - просто не нужно постоянно использовать государство в том смысле, в каком Москва использует Роскомнадзор, Минюст, Минкульт, Следком, ГБ, управления АП и тэ пэ.

В западном мире вас будет со свету сживать не "управление администрации Байдена по контролю за", а - облако. Облако, принадлежащее как будто бы частным лицам и частным структурам. То ли Цукербергам и Дорси, то ли инвестфондам каким-то. Непонятно кому. Но от этого оно не становится менее жестким. Напротив, в некоторых отношениях оно еще намного жестче наших "управлений".

А государство ему иногда нужно, но - все меньше и меньше. А так-то оно может и целого президента США забанить за неправильную свободу слова, какое уж там RT на этом фоне, так, мелочи.

И если у наших цензоров есть хоть какое-то окошко обратной связи, в котором сидит злая тетка, и куда можно теоретически сунуть "справку и взятку", то там - ни ответа, ни привета, с вами говорят роботы и алгоритмы, "правила сообщества" и прочие "неизвестные отцы". Все претензии - хоть в Спортлото, хоть на Луну.

Так вот те самые иностранные агенты, о которых идет речь у нас, - конечно, их не инструктируют в буквальном смысле майоры и завотделами из департаментов, как это было бы у нас. Но это им и не нужно: они работают от имени и по поручению облака.

Облако не нуждается в том, чтобы бюрократически протоколировать каждый шаг. Оно создает саму картину мира, где Путин - Гитлер, Крым - не наш, мигрант свят, трансгендер - свят, феминизм изнемогает в героической борьбе с патриархатом, цивилизованный мир с негодованием смотрит на злых диктаторов etc.

А дальше - люди действуют сами, улавливая сигналы и автономно организуясь на деньги частных, повторяю, структур, которым не требуется палка и бумажка с печатью, чтобы они несли сумку с кэшем куда полагается. Эти структуры сами хотят быть полноправными участниками той жизни, где есть Лондон, Лос-Анджелес, Альпы и Лазурка, и это значит, что у них есть внутренний компас, внутренний майор и завотделом, который не даст им сбиться с истинного пути трансгендеризма-мультикультизма.

Конечно, такая система - хитрее, разнообразнее, интереснее нашей, и быть ее агентом - хоть и рискованное иногда дело во всяких дальних провинциях, но зато и почетное, и людям это нравится намного больше, чем вечное здешнее здра-жела-трщ-стрш-ать-два!

Но это система. И от того, что у нее облако вместо справок и сапогов, частные фонды вместо чиновников и модные молодежные сказки вместо пенсионного и вахтерского ворчания, - она не перестает управлять, насаждать и наказывать. И создавать себе здесь обслугу.

А майор эту обслугу в книжку записывает, кряхтя - старость не радость, - и заполняя нужные графы, как его учили в 1975 году.

Пишем: агенты империализма.

Он, в сущности, прав.

Но нам бы самим научиться складываться в такое облако.

Нам бы самим сделать так, чтобы все шло само, неизвестно откуда, и подчинялось бы неизвестно кому.