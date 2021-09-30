Тяжелобольной Андрей Губин откровенно рассказал о возвращении на сцену и пристрастии к алкоголю

Мечтает ли он когда-нибудь вернуться на большую сцену, Губин рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей Губин даже спустя много лет затворничества и борьбы с тяжелым недугом (у артиста левосторонняя прозопалгия, из-за которой он каждый день страдает от острых болей. - Ред.) продолжает заниматься любимым делом - писать песни. Правда, последние годы музыкант пишет в стол: сам не выступает, а другим звездам пока не готов отдавать хиты. Мечтает ли он когда-нибудь вернуться на большую сцену, Губин рассказал в интервью Радио "Комсомольская правда".

- В таком состоянии, как у меня сейчас, выступать абсолютно невозможно, - категорично заявил кумир девяностых. - У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните. Мне даже под фонограмму постоять с микрофоном совсем не легко.

...Конечно, были мысли вернуться. Да и кушать хотелось. У меня был момент, когда я уже думал продавать свою единственную квартиру. Мне не на что было жить. Тогда я пошел на телевидение, там платят небольшие деньги за интервью. То есть небольшие по сравнению с теми деньгами, которые я раньше зарабатывал. Сотни тысяч рублей. Это такие easy money, легкие деньги. Но как бы это получается, чуть-чуть грязные деньги. Я понимаю, что мне придется там лицемерить, чего-то изображать, играть. А я уже не могу больше лицемерить, я не в том состоянии...

С журналистами у Андрея Губина отношения непростые. Несколько лет назад СМИ разместили интервью, которое певец дал под градусом. И понеслось - музыканта тут же окрестили алкоголиком.

В интервью на Радио "Комсомольская правда" артист ответил на главные вопросы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я там пьяный сижу. А я был после концерта, действительно, выпил, с кем не бывает, - вспомнил Губин о том инциденте. - Потому что я был замученный просто очень сильно. И да, я выпивал после концерта, я этого не скрываю этого. Я и сейчас иногда выпиваю. Но выпивать и бухать - это разные вещи. Я никогда не пил по три дня подряд, я не знаю, откуда вообще у людей столько здоровья? Я пью примерно раз в две недели по чуть-чуть. Могу выпить водку, могу вино, все подряд могу. Но я как бы не пьющий человек. Ну что такое раз в две недели..?

Сейчас артист мечтает только об одном - чтобы его оставили в покое и перестали травить. Ведь с унижениями и оскорблениями изменившийся из-за болезни Губин сталкивается каждый день - на улице, в метро, со стороны соседей...

- Я прошу прекратить эту игру, это шоу, которое крутится вокруг меня. Вот у меня зубы выпадут, я деснами горло перегрызу. Вы не думайте, что я такой добрый человек. Я не добрый уже человек. И мне очень больно. Нет ничего в этой жизни - нет таких женщин, таких денег, нет такой славы, ради чего это стоило бы терпеть. Даже жизнь этого не стоит, - заключил артист.

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