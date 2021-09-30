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Звезды30 сентября 2021 14:50

Прервавший молчание Андрей Губин рассказал о встрече с Пугачевой: «Пришли с Галкиным, как ангелы, в белых одеждах»

По просьбе Примадонны кумир девяностых написал хиты ее юному фавориту
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Губин сделал исключение и согласился откровенно рассказать о своем недуге

Губин сделал исключение и согласился откровенно рассказать о своем недуге

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Визит Андрея Губина на Радио "Комсомольская правда" стал первым публичным появлением артиста за несколько лет - кумир девяностых давно не дает интервью и не ходит по ток-шоу. Но на этот раз певец все-таки сделал исключение и согласился откровенно рассказать о своем недуге, а также возможности вернуться на сцену и отношении к сегодняшнему шоу-бизнесу. Тем более, что творчество коллег по цеху Губин может оценить не только в вокальном, но и музыкальном плане: он сам пишет стихи и сочиняет мелодии.

- Сейчас есть, кстати, интересные экземпляры, я иногда слышу неплохие песни, - поделился гость в студии Радио "Комсомольская правда". - Вот Хабиб, например, с "Ягодой-малинкой". "Медуза" (исполнитель Matrang. - Ред.) тоже хорошая. А помните еще такой хит: "Остановите, Вите надо выйти"? У меня вкусы совпадают с определенным слоем общества. Моргенштерн или как там его, - тоже очень неплохо.

Визит Андрея Губина на Радио "Комсомольская правда" стал первым публичным появлением артиста за несколько лет

Визит Андрея Губина на Радио "Комсомольская правда" стал первым публичным появлением артиста за несколько лет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот среди девушек-вокалисток Андрей Губин так никого и не смог выделить. Мол, все они поют одинаково.

- Такое впечатление, что исполняет одна девушка, сидит на студии и за всех поет, - удивился артист. - А другие разные девчонки ездят по стране и просто изображают. Например, раньше с закрытыми глазами можно было угадать: это Пугачева, это София Ротару, это Эдита Станиславовна Пьеха, это Людмила Зыкина "Течет река-Волга"... У меня абсолютный слух, но большой разницы в голосах я не слышу. Вот мне все говорят, типа ужаснейшая Ольга Бузова. Я, на самом деле, ее такой вот ужасной не считаю. Ну, чего, симпатичная девушка. Более-менее, армянский вариант, извините, Оля. Ноги длинные, ровные, чего не так? Зато она хорошо танцует. Некоторые песни сделаны хорошо, а поет обычно. Так же, как и другие.

Андрей Губин писал хиты не только для себя

Андрей Губин писал хиты не только для себя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между тем, Андрей Губин писал хиты не только для себя. Так, его песню "Ла-ла-ла", которая изначально предназначалась Филиппу Киркорову (!), в свое время спела Жанна Фриске. Кроме того, в 2005 году "мальчик-бродяга" сочинял по просьбе самой Примадонны.

- Была какая-то «Фабрика звезд» пугачевская, и Алла Борисовна попросила: "Напиши для Майка Мироненко пару песен", - вспомнил Андрей Губин. - Я написал две песни, принес их Пугачевой. Ей очень понравилось, сказала: "Вот это хит, а это шлягер". Мы с ними тогда в «Балчуге» встречались, она пришла с Галкиным. Оба в белых одеждах, как ангелы. И тут я такой в рубашечке притопал. Это был первый раз, когда я увиделся с Пугачевой.

По просьбе Примадонны кумир девяностых написал хиты ее юному фавориту

По просьбе Примадонны кумир девяностых написал хиты ее юному фавориту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас, по словам музыканта, он не продает свои песни - "пока есть, на что жить". Однако, цену себе знает и не собирается делать скидки потенциальным покупателям.

- Миллион рублей для моей песни – это мало. Еще в 1990-х годах хиты стоили от 15 тысяч долларов, а рынок с тех пор прилично вырос, гонорары увеличились, - заметил Губин. - И потом, смотря какую песню продавать. У меня есть песни, которые подошли бы Рианне (американская звезда-миллиардерша, самая богатая женщина-музыкант в мире. - Ред.). Я сейчас хорошо пишу. Лучше, чем раньше, намного лучше.

Кстати, из собственных хитов Андрею Губину нравятся далеко не все. Так, песню "Лиза" он назвал слишком простой, "Зима, холода" - написанной в угоду публике, а "Милая моя далеко" - переоцененной.

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