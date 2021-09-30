Прервавший молчание Андрей Губин рассказал о встрече с Пугачевой: «Пришли с Галкиным, как ангелы, в белых одеждах»

Губин сделал исключение и согласился откровенно рассказать о своем недуге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Визит Андрея Губина на Радио "Комсомольская правда" стал первым публичным появлением артиста за несколько лет - кумир девяностых давно не дает интервью и не ходит по ток-шоу. Но на этот раз певец все-таки сделал исключение и согласился откровенно рассказать о своем недуге, а также возможности вернуться на сцену и отношении к сегодняшнему шоу-бизнесу. Тем более, что творчество коллег по цеху Губин может оценить не только в вокальном, но и музыкальном плане: он сам пишет стихи и сочиняет мелодии.

- Сейчас есть, кстати, интересные экземпляры, я иногда слышу неплохие песни, - поделился гость в студии Радио "Комсомольская правда". - Вот Хабиб, например, с "Ягодой-малинкой". "Медуза" (исполнитель Matrang. - Ред.) тоже хорошая. А помните еще такой хит: "Остановите, Вите надо выйти"? У меня вкусы совпадают с определенным слоем общества. Моргенштерн или как там его, - тоже очень неплохо.

Визит Андрея Губина на Радио "Комсомольская правда" стал первым публичным появлением артиста за несколько лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот среди девушек-вокалисток Андрей Губин так никого и не смог выделить. Мол, все они поют одинаково.

- Такое впечатление, что исполняет одна девушка, сидит на студии и за всех поет, - удивился артист. - А другие разные девчонки ездят по стране и просто изображают. Например, раньше с закрытыми глазами можно было угадать: это Пугачева, это София Ротару, это Эдита Станиславовна Пьеха, это Людмила Зыкина "Течет река-Волга"... У меня абсолютный слух, но большой разницы в голосах я не слышу. Вот мне все говорят, типа ужаснейшая Ольга Бузова. Я, на самом деле, ее такой вот ужасной не считаю. Ну, чего, симпатичная девушка. Более-менее, армянский вариант, извините, Оля. Ноги длинные, ровные, чего не так? Зато она хорошо танцует. Некоторые песни сделаны хорошо, а поет обычно. Так же, как и другие.

Андрей Губин писал хиты не только для себя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Между тем, Андрей Губин писал хиты не только для себя. Так, его песню "Ла-ла-ла", которая изначально предназначалась Филиппу Киркорову (!), в свое время спела Жанна Фриске. Кроме того, в 2005 году "мальчик-бродяга" сочинял по просьбе самой Примадонны.

- Была какая-то «Фабрика звезд» пугачевская, и Алла Борисовна попросила: "Напиши для Майка Мироненко пару песен", - вспомнил Андрей Губин. - Я написал две песни, принес их Пугачевой. Ей очень понравилось, сказала: "Вот это хит, а это шлягер". Мы с ними тогда в «Балчуге» встречались, она пришла с Галкиным. Оба в белых одеждах, как ангелы. И тут я такой в рубашечке притопал. Это был первый раз, когда я увиделся с Пугачевой.

По просьбе Примадонны кумир девяностых написал хиты ее юному фавориту Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас, по словам музыканта, он не продает свои песни - "пока есть, на что жить". Однако, цену себе знает и не собирается делать скидки потенциальным покупателям.

- Миллион рублей для моей песни – это мало. Еще в 1990-х годах хиты стоили от 15 тысяч долларов, а рынок с тех пор прилично вырос, гонорары увеличились, - заметил Губин. - И потом, смотря какую песню продавать. У меня есть песни, которые подошли бы Рианне (американская звезда-миллиардерша, самая богатая женщина-музыкант в мире. - Ред.). Я сейчас хорошо пишу. Лучше, чем раньше, намного лучше.

Кстати, из собственных хитов Андрею Губину нравятся далеко не все. Так, песню "Лиза" он назвал слишком простой, "Зима, холода" - написанной в угоду публике, а "Милая моя далеко" - переоцененной.

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