Мужчина устроил стрельбу около школы в Москве: Пришел мстить за дочь-десятиклассницу

Школьница пришла на занятия с новой прической и позвонила отцу, устав от оскорблений сверстников. Тот приехал в школу с пистолетом... Фото: Иван ВИСЛОВ

О стрельбе около одной из школ на северо-востоке Москвы сообщили очевидцы. К зданию на Палехской улице в Ярославском районе примчались сразу несколько нарядов полиции, в том числе спецназ (на всякий случай).

По словам источника в правоохранительных органах, все произошло у забора школы 1374.

- Сегодня днем у ученицы десятого класса этой школы произошел конфликт с одноклассниками, - рассказал источник. - Девушка - поклонница различных неформальных молодежных течений, пришла сегодня в школу с новой прической. По ее словам, другие ребята начали смеяться, оскорблять ее. Плачущая девушка позвонила отцу. Тот приехал в школу.

Приехал с травматическим пистолетом. Разбирательства с одноклассниками дочери проходили прямо у школы. В какой-то момент разбушевавшийся мужчина начал стрелять в воздух.

- Отец девушки произвел один выстрел вверх из травматического оружия, - уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - В результате выстрела пострадавших нет.

На текущий момент стрелок задержан. С ним, его дочерью и другими участниками конфликта беседуют сотрудники полиции.

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