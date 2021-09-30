Мужчина открыл стрельбу около школы на северо-востоке Москвы

Мужчина открыл стрельбу, но никто не пострадал Фото: Василий Вахрин

Мужчина открыл стрельбу рядом со школой на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил ТАСС источник в столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Палехской.

"Мужчина узнал, что к его дочери приставали четверо молодых людей, и он решил с ними расправиться, взяв с собой оружие", - уточнил источник.

Нападавшего задержали сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал.

Как ранее писал сайт kp.ru, в поселке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области вечером 28 сентября задержали мужчину, который застрелил из ружья женщину и ранил сына.

Напомним, 20 сентября случилось нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Его осуществил студент-первокурсник. Он вошел в корпус учебного заведения с дробовиком и открыл огонь по студентам и охранникам. Погибли шесть человек, 19 получили огнестрельные ранения.