Александр Панайотов вспомнил, как познакомился с женой: «Она брала у меня интервью три часа - 100 вопросов»

Александр Панайотов. Фото: YouTube

ПРО ПОРАЖЕНИЕ ГОМАНУ

«Конечно, я отошел уже от того поражения (в финале «Народного артиста»). Тогда для меня это было серьезно. Первый финал. И я думал, что выиграю. Он был старше меня. И с песней «Русский парень». У меня была «Лунная мелодия». Когда Алексей спел свою песню, для меня это было ударом ниже пояса. Поднимаю руки, как говорится».

ПРО ЕДУ

«Я очень люблю поесть. Это одна из немногих радостей в моей жизни. Почему? То, чем я занимаюсь, это большой каторжный труд — не есть, выглядеть [хорошо] в 37 лет. Так что я мучаюсь. Скажу по секрету. Когда я худел, было трудно. Были срывы. Даже панические атаки. Пил антидепрессанты».

ПРО ЖЕНУ

«Как я познакомился с женой? Она брала у меня интервью. Ей делегировал задание музыкальный лейбл, надо было написать статью «100 вопросов Александру Панайотову». Я приехал и отвечал 3 часа. Потом стали работать вместе. И пошло-поехало. Служебный роман. Теперь она мой менеджер — все на ней: телефонные звонки, гастроли, музыканты, билеты, паспорта»

ПРО НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ

«Чтобы строить музыкальную карьеру, нужно постоянно просить, пробиваться, звонить продюсеру [Григорию Лепсу], требовать [продвижения]. А я неуверенный в себе человек. Хоть и деспотичный. Такая вот биполярка»

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