Александр Панайотов вспомнил, как познакомился с женой: «Она брала у меня интервью три часа - 100 вопросов»

Александр Панайотов.
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«Конечно, я отошел уже от того поражения (в финале «Народного артиста»). Тогда для меня это было серьезно. Первый финал. И я думал, что выиграю. Он был старше меня. И с песней «Русский парень». У меня была «Лунная мелодия». Когда Алексей спел свою песню, для меня это было ударом ниже пояса. Поднимаю руки, как говорится».
«Я очень люблю поесть. Это одна из немногих радостей в моей жизни. Почему? То, чем я занимаюсь, это большой каторжный труд — не есть, выглядеть [хорошо] в 37 лет. Так что я мучаюсь. Скажу по секрету. Когда я худел, было трудно. Были срывы. Даже панические атаки. Пил антидепрессанты».
«Как я познакомился с женой? Она брала у меня интервью. Ей делегировал задание музыкальный лейбл, надо было написать статью «100 вопросов Александру Панайотову». Я приехал и отвечал 3 часа. Потом стали работать вместе. И пошло-поехало. Служебный роман. Теперь она мой менеджер — все на ней: телефонные звонки, гастроли, музыканты, билеты, паспорта»
«Чтобы строить музыкальную карьеру, нужно постоянно просить, пробиваться, звонить продюсеру [Григорию Лепсу], требовать [продвижения]. А я неуверенный в себе человек. Хоть и деспотичный. Такая вот биполярка»
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