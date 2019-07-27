2019-07-27T17:27:54+03:00
Звезды

Александр Панайотов - «КП»: «Меня выбрали будущим отцом детей Любы Успенской»

На «Жаре» в Баку музыканта смогли удивить
Инна ФЕДОТОВА
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Статный красавчик Александр Панайотов очаровал народ в Баку.Статный красавчик Александр Панайотов очаровал народ в Баку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Публика принимает Александра Панайотова в Баку очень тепло. Статный красавчик очаровал народ. Как оказалось, это очарование случилось не только благодаря его музыкальным способностям. Но и спустилось немного «ниже пояса».

Александр Панайотов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр Панайотов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В интервью «Комсомольской правде» Александр Панайотов сообщил о последней новости, которая его не просто удивила, а ошарашила: «Меня назвали будущим отцом детей Любы Успенской. Написали, что я собираюсь стать донором для зачатия ее детей, мол, меня выбрали. А ведь Люба просто выставила в инстаграме пост, где поздравила меня с днём рождения. И после этого стали писать обо мне: Успенская определилась с отцом ребёнка. Люба вчера скидывала мне эту статью. В общем, мы посмеялись, конечно. Сейчас артистам не нужно придумывать никаких инфоповодов: все делают за нас». Этот слух конца июля 2019 года в рейтинге «сплетен» у 35-летнего Александра Панайотова теперь на первом месте. Напомним, что 65-летняя певица Любовь Успенская недавно ошарашила заявлением о том, что решила ещё раз стать матерью, и ищет женщину - донора яйцеклетки для ЭКО. А поклонники подумали и «сосватали» ей молодого, талантливого и красивого Александра Панайотова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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