Русская звезда Голливуда Михаил Горевой: «Ни Бузова, ни Богомолов, ни Бояков к театру не имеют никакого отношения»

Популярный актер Михаил Горевой рассказал о современном театре, Голливуде и лучшем друге Михаиле Ефремове

Актер и педагог Михаил Горевой один из немногих, кому удалось закрепиться в Голливуде не в качестве второстепенного актера на подхвате, а как исполнителю ключевых ролей у топовых режиссеров: он дружит со Стивеном Спилбергом (сыграл в картине «Шпионский мост»), играл с Джеки Чаном («Отпетые напарники») и «гаденыша» в бондиане («Умри, но не сейчас»). В ютуб-интервью Диане Кади артист объяснил, чем его не устраивает современный театр, как он относится к Михаилу Ефремову после трагического ДТП и что его привело в США.

ПРО ЕФРЕМОВА

«Михаил Олегович Ефремов — мой близкий друг. Лучший друг. Я с ним со второго курса института, 35 лет. Мы подружились, когда нам было по 19 лет. Он меня старше на полтора года. Это настоящая дружба. Поэтому то, что произошло с моим другом, для меня большое несчастье. Весь этот цирк — назвать этот процесс имеющим отношение к справедливости не могу — творится что-то странное. Я не очень понимаю, как это монтируется. Я хорош в профессии, обращайтесь, если нужно сыграть роль. Миша теперь шьет молнии в тюрьме, теряет зрение, ему скоро 60. Он не самый здоровый человек на Земле. У него много недугов, в том числе связанных с русской народной забавой — алкоголизм. Это болезнь, ее надо лечить. Хуже, чем ковид. Не знаю, найдется ли хоть кто-то, кто будет спорить со мной, что Миша сказочно талантлив? Он умеет владеть талантом. Талант фонтанирует, искрит. Поколения воспитаны этим талантом. Он просветлил множество душ и, даст Бог, еще множество просветлит».

ПРО БУЗОВУ

«Во МХАТ им. Горького началась моя карьера. Я не поступил в Школу-студию МХАТ им. Чехова, поэтому поступил работать электроосветителем именно туда [где служит Бузова]. Худруком был Олег Николаевич Ефремов. Я знаю каждую клеточку этой сцены — колосники, трюмы. Такой театр у нас: раньше было три М — Меньшиков, Машков, Миронов, сейчас три Б — Богомолов, Бояков, Бузова. Это что? Ни Бузова, ни Богомолов, ни Бояков к театру не имеют отношения. К театру как к инструменту, который остался как духовный плацдарм. Имею в виду драматический театр. Уровень знаний и традиций. У нас уникальная театральная школа. Как балет, космос, спорт когда-то был. Сейчас делается все, чтобы мы потеряли драматический театр. Что такое 25 миллионов подписчиков Бузовой — я не понимаю. Это фуфло. А что такое 145 миллионов российских людей — как человек, допущенный к мировой сцене, при всем неуважении к Боякову и Бузовой, я выхожу на залы в миллиарды — скажу. Не вы создавали этот МХАТ, не вы делали славу этого театра. Но одной Бузовой можно разрушить славу театра. Авторитет человек приобретает годами, а потерять его можно за одну терцию. Ты кто такой, Бояков, чтобы такое делать? [Мне надо] объяснять, что это пошло? Кому?! Они же это специально делаю. Лично я это воспринимаю как диверсию против русской культуры».

Ольга Бузова в спектакле "Чудесный грузин" Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРО США

«Я поехал в Америку в 1992 году. Это было время, когда не было не только работы, но и жратвы. Профессия была в крайне униженном состоянии. Я бы энергичным и любознательным, как Буратино. Благословляю судьбу, что она меня отблагодарила. Я [в Америке] впитал в себя, как люди живут, как они относятся к деньгам, к сексу, к праву, к свободе. Я работал кем угодно. И если бы не эти три года, никакого Джеймса Бонда и Стивена Спилберга (актер играл у этого режиссера) не было бы. Мы все попадаем в этот мир с какой-то задачей. У каждого есть предназначение. Крайне важно в детстве его унюхать. Это на уровне интуиции. Я должен быть стать офицером. Но судьба развернула меня, слава Богу».