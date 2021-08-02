МХАТ им.Горького ответил на актерский «бойкот»: «Спектакль «Чудесный грузин» обязательно будет и только с участием Ольги Бузовой»

Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТа в спектакле "Чудесный грузин" Фото: Иван МАКЕЕВ

Речь идет о нашумевшем спектакле «Чудесный грузин».

«Мы не будем выступать на сцене «МХАТа», пока Ольга Бузова не уйдет из труппы (она, кстати, не в труппе совсем, Бузова – приглашенная звезда – Ред.). Мы считаем это неуважением. Если вы хотите, чтобы в театре работали такие бездари, то набирайте новую команду, а мы найдем себе театр с руководством поадекватнее», – сказал один из сотрудников театра, решивший выразить свой протест анонимно.

Мы спросили пресс-секретаря МХАТа Викторию Мусину-Пушкину, что происходит в театре?

- Если верить СМИ, некий актер театра объявил бойкот руководству МХАТ. Однако нам об этом бойкоте ничего неизвестно. Театр и артисты сейчас в отпуске. Сбор труппы у нас назначен на 31 августа, - сообщила нам Виктория. - Что за неуловимый Джо объявил этот бойкот, кому, когда и как - у нас такой информации нет. Было бы логично со стороны СМИ указывать имя артиста, а также информацию о том, когда последний раз он выходил на сцену МХАТ и в какой театр неизвестный артист собирается переходить.

- И все же: какова судьба скандального спектакля «Чудесный грузин» и Ольги Бузовой, которая в нем играет певичку Бэллу Шанталь?

- В августе начнется подготовка к будущему сезону, мы будем уточнять все детали по спектаклям и датам показов: многое зависит от эпидемиологической обстановки, которая сложится. Будем действовать, исходя из существующих реалий.

Что касается спектакля «Чудесный грузин», он обязательно будет. И будет только с участием Бузовой. Этот спектакль останется в репертуаре МХАТ. Для театра участие Ольга Бузовой очень важно. Мы не рассматриваем никакую другую кандидатуру на роль Бэллы Шанталь. Театр очень доволен, как работает Ольга, как репетирует, как она сыграла премьеру.

Да, мы этот спектакль отложили на неопределенный срок. Но, повторюсь, все зависит от эпидемиологической обстановки. Точные даты показов мы назовем чуть позже.