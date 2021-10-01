«Кремируют в закрытом гробу»: Прохор Шаляпин рыдает из-за того, что не сможет проститься с женой

Жену Прохора Шаляпина госпитализировали с ковидом через три дня после свадьбы. Фото: соцсети.

Брак Прохора Шаляпина с канадской миллионершей Татьяной Дэвис обернулся настоящим кошмаром. В конце июля они сыграли пышную свадьбу, после которой новобрачная попала в больницу с коронавирусом. Вместо медового месяца ее ждал месяц в коме на ИВЛ . И вот теперь жены артиста не стало – она умерла, не приходя в сознание. О своей утрате Прохор сообщил в Инстагарме.

- Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет. Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда, - написал Шаляпин на своей странице.

По словам близкого друга Шаляпина актера Георгия Кирьянова, Прохор буквально раздавлен скорбной новостью. Кирьянов, звезда сериала «Чернобыль», был свидетелем на свадьбе Шаляпина и Дэвис в Лас-Вегасе. Молодожены потратили на торжество около 15 миллионов рублей. Ничто не предвещало трагедии.

- Царство тебе небесное и небесный покой. Этот злостный ковид не щадит никого, - написал Георгий Кирьянов в Инстаграме, опубликовав фотографию со свадьбы. - Очень тяжело говорить об этом , но Татьяны Девис больше нет с нами . Ещё совсем недавно 31 июля мы гуляли на ее свадьбе с Прохором и буквально через пару дней она начала бороться с болезнью. Сначала капельницы, потом реанимация , ИВЛ и кома. Она ушла, так и не проснувшись. Нет слов просто…

Актер Георгий Кирьянов и его жена Марина Орлова были гостями на свадьбе Татьяны и Прохора. Фото: Инстаграм.

По словам Георгия, Прохор страшно переживает из-за того, что ему не удастся проститься с любимой. Из-за коронавирусных ограничений Татьяну будут хоронить в закрытом гробу.

- Мы все надеялись на лучшее и ждали, что вот-вот и мы вновь все встретимся, но увы... Прохор сообщил мне об этой ужасной новости в числе первых. Я всеми силами старался и стараюсь поддерживать его. Ему сейчас ужасно плохо, он растерян и поник, абсолютно не знает, что делать дальше. Однако на этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют, - рассказал Георгий «СтарХиту».

42-летняя Татьяна Дэвис была гражданкой Канады с русскими корнями. В родной стране она была довольно известным адвокатом. Татьяна была владелицей и ведущим юристом основанной ей компании «Davies Divorce Law» - юридической фирмы, специализирующейся на всех аспектах семейного права, особенно на разводах. Татьяна входила в тройку лучших юристов Оттавы по семейному праву и не раз получала награды как самый успешный адвокат. Помимо офиса в Оттаве у ее фирмы были филиалы в других городах Канады. Так что Татьяна была действительно очень обеспеченной женщиной.

В родной Канаде Татьяна была известным адвокатом, ее не раз награждали как лучшего юриста года. Фото: соцсети.

Только вот достанется ли ее состояние Прохору – большой вопрос. По словам Георгия Кирьянова, накануне свадьбы Татьяна заставила Шаляпина подписать 150-страничный брачный контракт. Дэвис была хорошим юристом и решила обезопасить себя на случай развода и других непредвиденных обстоятельств.

- У Тани долгоиграющие планы: это ее первое замужество, она хочет совместно с Прохором получить американское гражданство, поскольку уверена, что его ждёт успех в Голливуде. Она готова помогать ему в карьере. С ее стороны все серьезно, - рассказывал Кирьянов «Комсомольской правде» в начале сентября. - Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы.

У Татьяны есть родители и, скорее всего, именно они станут основными наследниками ее состояния.