42-летняя жена-миллионерша заставила Прохора Шаляпина подписать брачный контракт: «Свадьба была настоящей»

Скандальный певец Прохор Шаляпин внезапно женился в Лас-Вегасе на 42-летней миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. Фото: Личный архив

Скандальный певец Прохор Шаляпин внезапно женился в Лас-Вегасе на 42-летней миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. На свадьбу новобрачные потратили более 15 миллионов рублей. Однако некоторые блогеры подумали, что свадьба не было, мол, это банальный пиар.

«КП» дозвонилась до свидетеля церемонии актёра Георгия Кирьянова.

- Пошли слухи о том, что у Прохора была фейковая свадьба, - посетовал Кирьянов.-Даже начали появляться люди, которые якобы готовы подтвердить это. Я был на этой свадьбе в качестве свидетеля со стороны Прохора, тесно общаюсь с ним и знаю все нюансы этого союза.

Да, свадьбы в Лас-Вегасе могут быть расторгнуты в течении следующих 90 дней.

Но это другой вид свадеб, когда люди познакомились в баре и решили расписаться. У Прохора и Тани совсем другая история. Татьяна любит Шаляпина, тут нет никакой игры.

Напомню, Татьяна владеет в Канаде адвокатской сетью, которая в первую очередь специализируется на разводах. Именно поэтому первым делом они подписали с Прохором брачный контракт толщиной в 150 страниц. Это произошло за несколько часов до церемонии в ЗАГСе «Marriage License Bureau».

На свадьбу новобрачные потратили более 15 миллионов рублей. Фото: Личный архив

Это было желание Тани.

Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы.

Таня понимает что Прохор артист, что он будет часто гастролировать, что у него карьера в России, которую он просто так не оставит и, конечно, на такого красивого парня всегда будет спрос у женщин. Поэтому в данном случае расторгнуть брак в течение 90 дней никак не получится.

У Тани долгоиграющие планы: это ее первое замужество, она хочет совместно с Прохором получить американское гражданство, поскольку уверена, что его ждёт успех в Голливуде. Она готова помогать ему в карьере. С ее стороны все серьезно, - заверил kp.ru Кирьянов.

- А у Прохора и Татьяны была выездная регистрация брака?

- Когда мы решили расписаться с моей женой актрисой Мариной Орловой, мы тоже хотели заказать выездную регистрацию. Хотели обменяться клятвами на берегу моря, как в голливудских фильмах. Но нам сказали, что вывозить легальные документы вместе с сотрудниками ЗАГСа запрещено. Поэтому молодожены должны официально подписать бумаги в ЗАГСе до или после выездной церемонии. А уже на свадьбе вас может женить хоть папа Римский, хоть Малахов, хоть Дима Борисов. Церемонию в Вегасе провёл журналист телеканала «НТВ Америка» Олег Фриш по просьбе самого Прохора. Конечно, журналист не имеет юридического права на роспись людей, но для памяти молодожены предпочли видеть его, а не сотрудника ЗАГСа.

Сами понимаете, при всех гостях подписывать брачный контракт на 150 страниц не очень романтично, - объяснил Кирьянов.

По словам товарища Шаляпина, Татьяна Дэвис пока ещё в тяжёлом состоянии.

- У неё тяжёлая форма ковида. Она по-прежнему в коме. Врачи сейчас сражаются за жизнь Тани. Прохору повезло, что у него была прививка от коронавируса. Татьяна, увы, привиться не успела, поэтому так внезапно заболела, - рассказал kp.ru актер Георгий Кирьянов.