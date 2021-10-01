Разработчики ЕГЭ проведут консультации для 11-классников и учителей

Участникам расскажут, какова структура и содержание экзаменационной работы, какие изменения в нее внесли Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2022 году 11-классников ждет обновленный ЕГЭ. Составители внесли изменения в некоторые задания, добавили новые и в целом сделали упор на практику.

Многих эти изменения пугают. Но в основном опасения связаны с неопределенностью и недостатком информации о новых заданиях. Ни выпускники, ни учителя, ни тем более родители не понимают точно, к чему готовиться.

Дабы решить эту проблему ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) запускает серию онлайн-консультаций «На все 100!». В ней могут принять участие как будущие участники экзаменов, так и преподаватели школ.

Консультации стартуют 4 октября. Участникам расскажут, какова структура и содержание экзаменационной работы, какие изменения в нее внесли, на какие задания стоит сделать упор, как избежать типичных ошибок и правильно готовиться к экзаменам.

На занятиях рассмотрят ЕГЭ по всем предметам, а также итоговое сочинение. Посмотреть консультации можно в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.

Во «ВКонтакте» все желающие смогут напрямую задать свой вопрос разработчикам и получить информацию из первых рук. Но и те, кто не успел на эфир, не останутся без ответов. Специально для них записи консультаций опубликуют на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.

Занятия будут идти почти весь месяц - с 4 по 22 октября. Вот их расписание:

4 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по географии

5 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по биологии

7 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по обществознанию

7 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по физике

8 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по математике

8 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по химии

14 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по истории

15 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по русскому языку

18 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по литературе

19 октября в 15:00 – подготовка к итоговому сочинению

21 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по информатике

22 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам