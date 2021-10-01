Разработчики ЕГЭ проведут консультации для 11-классников и учителей

Участникам расскажут, какова структура и содержание экзаменационной работы, какие изменения в нее внесли
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В 2022 году 11-классников ждет обновленный ЕГЭ. Составители внесли изменения в некоторые задания, добавили новые и в целом сделали упор на практику.
Многих эти изменения пугают. Но в основном опасения связаны с неопределенностью и недостатком информации о новых заданиях. Ни выпускники, ни учителя, ни тем более родители не понимают точно, к чему готовиться.
Дабы решить эту проблему ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) запускает серию онлайн-консультаций «На все 100!». В ней могут принять участие как будущие участники экзаменов, так и преподаватели школ.
Консультации стартуют 4 октября. Участникам расскажут, какова структура и содержание экзаменационной работы, какие изменения в нее внесли, на какие задания стоит сделать упор, как избежать типичных ошибок и правильно готовиться к экзаменам.
На занятиях рассмотрят ЕГЭ по всем предметам, а также итоговое сочинение. Посмотреть консультации можно в онлайн-режиме на странице Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube.
Во «ВКонтакте» все желающие смогут напрямую задать свой вопрос разработчикам и получить информацию из первых рук. Но и те, кто не успел на эфир, не останутся без ответов. Специально для них записи консультаций опубликуют на интернет-ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ.
Занятия будут идти почти весь месяц - с 4 по 22 октября. Вот их расписание:
4 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по географии
5 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по биологии
7 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по обществознанию
7 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по физике
8 октября в 14:00 – подготовка к ЕГЭ по математике
8 октября в 16:00 – подготовка к ЕГЭ по химии
14 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по истории
15 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по русскому языку
18 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по литературе
19 октября в 15:00 – подготовка к итоговому сочинению
21 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по информатике
22 октября в 15:00 – подготовка к ЕГЭ по иностранным языкам