Тайна раскрыта: легендарным французским серийным убийцей оказался полицейский

Как пишет издание La Republicain Lorrain, в итоге выяснилось, что под маской Града скрывался бывший жандарм Франсуа Веров

Жизнь порой подкидывает сюжеты для кино, которые оказываются круче любого триллера. Вот и сейчас выяснилась ужасающая правда – маньяком-убийцей, за которым много лет охотилась французская полиция, сам оказался сотрудником правоохранительным органов.

Речь идет о серийном убийце, известного под прозвищами Убийца с рябым лицом и Град, который в 80-90-х годах прошлого века наводил страх на парижан. Его обвиняли как минимум в трех убийствах и шести изнасилованиях, причем его первой жертвой была 11-летняя девочка. Это дело стало одним из самых известных висяков, которое полиция пыталась раскрыть более 30 лет.

Считается, что маньяк действовал во французской столице с 1986 по 1994 года. Прозвище убийцы связано с показаниями сводного брата первой жертвы, Сесиль Блох, которая заявила, что в день убийства человека в лифте человека с крупными оспинами на лице.

Как пишет издание La Republicain Lorrain, в итоге выяснилось, что под маской Града скрывался бывший жандарм Франсуа Веров, причем убийца сам рассказал об этом в предсмертной записке. 59-летний отставник покончил с собой в курортном городке Гро-дю-Руа в департаменте Гар на юге страны, написав записку, в которой раскрыл свои преступления. Полиция уже подтвердила правдивость послания мужчины, сравнив его ДНК и отпечатки пальцев с образцами, оставленными на месте преступления.

«Я признаю себя серьезным преступником, который совершал ужасные поступки до конца 1990-х», - говорится в записке, оставленной на столе его комнаты. Француз признался также, что он «ничего не совершил» после того, как встретил свою жену в 1997 году, от которой у него родилось двое детей.

«Ты заметила что-то во мне, когда я был моложе, - признается Веров в послании своей жене. - Я думаю о тебе, наших детях и о семьях моих жертв».

Как полагают врачи, смерть наступила после того как Веров принял большую дозу лекарств вместе с алкоголем. Тело экс-жандарма обнаружили в арендованной квартире, при том что сам он жил со своей семьей неподалеку в Ла-Гранд-Мотт.

Впрочем, вряд ли можно назвать самоубийство Верова добровольным. Дело в том, что следствие постепенно «затягивало петлю» вокруг бывшего жандарма, и в начале недели его вызвали в отдел полиции Монпелье, чтобы в рамках расследования дела Града взять показания и образец ДНК. Француз тогда не явился в отдел, а потом обнаружили и его тело.

Франсуа Веров поступил в правоохранительные органы в 1983 году и до 1988 года служил мотоциклистом в Республиканской гвардии, а затем перешел в полицию, где также был постовым-мотоциклистом в департаменте Буш-дю-Рон. После этого мужчина стал командиром одной из бригад в городе Монпелье, но в 2019 году вышел в отставку из-за аварии.