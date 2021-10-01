Жуткая находка в Одинцове: Дети бросили труп отца в подъезде, а тело матери - в машине

Анастасия Ткаченко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Следователи разбираются в обстоятельствах двойного убийства в подмосковном Одинцове. На Садовой улице нашли мумифицированные тела пожилых супругов.

- Анатолий и Татьяна Ткаченко жили в съемной квартире в 24-этажном доме, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Их время от времени видела консьержка, но последние месяцы пожилая пара перестала появляться. Женщина подумала, что их увезли дети, которые иногда навещали стариков. Но вот 30 сентября жильцы 13 этажа начали жаловаться на сильный запах. Стало понятно, что он идет из большой коробки, стоящей на общем балконе. Сами вскрывать не стали, вызвали полицейских.

В коробке обнаружили мумифицированное тело Анатолия Владимировича. По оценкам специалистов, мужчина мог умереть еще около полугода назад - точное время специалисты могут сказать после судмедэкспертизы.

- Связались с владельцем жилья, которое снимали супруги Ткаченко, - продолжает источник. - Тот сообщил, что живет в другом регионе, что семья снимала у него квартиру уже несколько лет, но недавно перестала присылать ежемесячные платежи. Он связался с детьми Ткаченко и попросил вывезти вещи, сказал, что приедет в Одинцово и заново будет сдавать квартиру. При этом семья должна была вернуть ему деньги за тот период, когда оплата не поступала.

По словам мужчины, когда он подъехал к дому, сын пожилой пары и его супруга грузили в стоящую у подъезда «Газель» длинный деревянный ящик. Появление хозяина квартиры их явно смутило. Они сказали, что сейчас отдадут деньги - мол, отойдут к банкомату и вернутся. Но не вернулись. Машина так и осталась стоять на месте.

- Сотрудники полиции проверили микроавтобус. Там находилась еще одна коробка, а внутри - такое же мумифицированное тело пенсионерки Татьяны Ткаченко.

Кстати, у Анатолия Ткаченко сломаны ребра. И нет ступней.

- Судя по всему, ноги отпилили, чтобы тело поместилось в ящик, - говорит источник.

В следствии считают, что со стариками расправился их сын Александр и его супруга Анастасия. По предварительной информации, у покойных была большая квартира в Одинцове, но они съехали из нее в съемную однушку, «чтобы дети пожили в нормальных условиях». Как считают, причиной убийства пожилых супругов мог стать квартирный вопрос - молодые люди хотели продать родительскую квартиру, чтобы вложить в бизнес, а пенсионеры отказывались.

Александра и Анастасию Ткаченко ищут.

Как удалось выяснить сайту kp.ru, Анастасия Ткаченко несколько лет проработала в местном МФЦ и уволилась оттуда совсем недавно.

- В голове не укладывается, что она могла такое сделать, - рассказала одна из бывших коллег женщины. - Наоборот, в коллективе ее считали очень доброй, отзывчивой.