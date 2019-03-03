Знакомые о двойном убийстве в Медведково: «Савву уволили, а Маша «пилила» его из-за денег»

Зверское убийство произошло 2 марта в трехкомнатной квартире в Медведково. Глава семьи 34-летний Савва Никитин убил свою супругу Машу и маленького сына Антона (имя изменено). Пятилетнему ребенку отец нанес более 60 колото-резанных ударов и зарезал 29-летнюю жену. Находившаяся в квартире бабушка Марии не сразу поняла, что произошло, но вызвала полицейских, а еще «скорую помощь» для истекающего кровью Саввы, который лежал в ванне.

Конфликты на тему денег возникали

Картина, которую увидела пожилая женщина Галина ранним утром, ужасная. Она встала с кровати слишком поздно, не хотела мешать Марии собираться на работу. А так, возможно, услышала бы разговор внучки с супругом и предотвратила убийство.

- Савва с Машей жили в Ялте. Тогда еще Крым входил в состав Украины. Маша как раз только сына родила. Потом произошли известные политические события и они решили поехать в Москву, - рассказывает Александр, знакомый погибшей Марии.

Ее бабушка жила в «трешке» в Медведково. Молодые с сыном заняли две комнаты. Думали пожить временно и съехать, но снимать отдельную квартиру, а это около 30-40 тысяч рублей, не позволяли финансы. Так и жили все вместе. Когда сына пристроили в детский сад, то Марии почти сразу же удалось найти работу, она устроилась в МФЦ «Мои документы». Савва тоже стал работать охранником, поэтому и частенько выходил во двор подкачать мышцы. А недавно глава семейства остался без работы. Временно жили на деньги Маши.

- Конфликты на тему денег возникали, Маша «пилила» Савву. Но он вроде и искал работу, - говорит знакомый семьи Александр.

Савва Никитин, который жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизньюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

О сложностях семья не говорила родственникам. В соцсети выставляли позитивные фотографии с прогулок возле Кремля, на теплоходе. Выезжали вместе на природу жарить шашлыки и фотографировались в новогодние праздники с сыном возле елок. И соседи по дому в Ясном проезде говорили, что супруги - приятные люди.

Маша всю ночь курила

Это сейчас близкие стали придавать значение мелочам, которые ранее не замечали. Бабушка Марии слышала, как внучка всю ночь выходила в коридор покурить. Утром собраться на работу ей тоже было сложно, коллегам Мария прислала сообщение, что немного задержится. И только после грохота бабушка Галя вышла из своей комнаты и увидела лежавшую на полу внучку. Она была вся в крови. Савву она нашла в ванной, тот тоже был в крови — пытался покончить жизнь самоубийством. Пожилая женщина вызвала полицейских. Пока те ехали, она вспомнила о правнуке Антоше. Первое предположение было, что он в садике. Но, оказалось, что он лежал мертвый на детской кровати, укутанный в одеяло.

Позже прибывшие на место полицейские насчитают у мальчика 62 колото-резанные раны. Савву забрали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Врачи говорят, что жить будет. А значит и отвечать по закону придется. Ему грозит тюремный срок от 8 до 20 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и ребенка в квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в городе МосквеФото: Павел КЛОКОВ

Отец Саввы, крымский писатель Александр Никитин, также вспомнил некоторые нюансы последнего разговора с сыном. Говорит, что обычно подолгу болтали, а тогда он особо ничего не рассказал, единственное сказал, что ищет работу. Также отец предположил, что Мария могла вывести мужа из себя.

По некоторым данным, полицейские обнаружили в квартире бурые надписи «Иуда — Маша» и «Я тебя породил, я тебя и убью».

ОФИЦИАЛЬНО

- Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины и ребенка в квартире жилого дома, расположенного по Ясному проезду в городе Москве. Сейчас врачи оказывают выжившему мужчине помощь, а следователи продолжают собирать информацию, - сказали в Следственном комитете по Москве.

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Что творилось утром в субботу, 2 марта, в квартире семьи Никитиных, даже страшно себе представить. Сейчас в трешке на Ясном проезде работают криминалисты. Напомним, 34-летний Савва Никитин зверски убил свою жену Марию и пятилетнего сына. Орудием преступления стал кухонный нож и отвертка (подробности)

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34-летний Савва Никитин, который жестоко расправился со своей семьей и попытался свести счеты с жизнью, оказался сыном писателя из Ялты Александра Никитина. Он дал интервью «Комсомолке» (подробности)