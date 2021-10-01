Скандал в США: Высокопоставленный генерал обещал предупредить Пекин, если Трамп решит начать войну против Китая

В Америке не утихают страсти: так Милли предатель или, наоборот, спаситель страны? Фото: REUTERS

На слушаниях в сенате США глава комитета начальников штабов генерал Марк Милли подтвердил, что обещал китайскому коллеге предупредить Пекин, если Вашингтон решит напасть на Китай. Скандал с «генералом-предателем» разразился две недели назад, когда об этом эпизоде рассказала Washington Post, опубликовав отрывки из новой книги известного журналиста-разоблачителя Боба Вудворта, раскрывшего когда-то аферу «Уотергейта». Когда на слушаниях в Конгрессе у Милли спросили, правда ли это, он все подтвердил.

В Америке не утихают страсти: так Милли предатель или, наоборот, спаситель страны? У сторонников первой версии железобетонный аргумент - военные должны беспрекословно выполнять приказы руководства страны и не сообщать о них противнику. Сторонники второй возражают: а если этот приказ отдал неуравновешенный политик (тут явный намек на Трампа) и его цена - взаимное ядерное уничтожение?

Милли возглавил комитет начальников штабов США еще при Трампе. А тот, как помним, был одержим идеей «укоротить» Китай, развязав конфронтацию с ним по всем фронтам, а не только на торгово-экономическом. Пекин был объявлен Трампом главным врагом Вашингтона, Москва удостоилась почетного второго места. Военная напряженность между США и Китаем, особенно в районе Южно-Китайского моря, которое китайцы считают «своим», приводила к неоднократным инцидентам, каждый из которых мог стать предлогом к настоящей войне. А американская разведка сообщала, что в Пекине уже готовятся к нападению Америки. В таких условиях генерал Милли и решил, по своей инициативе, успокоить китайских «товарищей»: дескать, не напрягайтесь по частным случаям, если будет что-то серьезное - я позвоню.

В принципе, он действовал в духе соглашений между США и Китаем о мерах по укреплению доверия, заключенных еще в 2014 году после 16 лет переговоров. Обе стороны договорились уведомлять друг друга о крупных военных учениях в регионе Южно-Китайского моря и о «кодексе поведения» при урегулировании проблем, возникающих в результате инцидентов с участием боевых кораблей или самолетов. Поэтому его обещание «позвонить китайцам» и не выглядит так уж нелепо. Кроме того, есть и особо догадливые толкователи поступка главы комитета начальников штабов: а вдруг с его стороны это была элементарная военная хитрость?

Нынешний президент США Байден уже отреагировал на случившееся: Милли на своем посту его устраивает и он генералу полностью доверяет. Но и это не остановило пересуды о том, как же можно рассчитывать на наших военных, если они обещают предупредить врага о нашем нападении? Ведь никому объяснять не надо, что такое Третья мировая, все давно уяснили - это ядерный Апокалипсис.

«Война - слишком серьезное дело, чтобы доверять его военным», сказал свыше ста лет назад французский политик Клемансо. Политические решения, в том числе и о войне, принимают политики, а дело военных - их выполнять. Но оказалось, что в эпоху «гарантированного взаимного уничтожения» моральный груз, который в случае катастрофы падет на плечи «исполнителей» таков, что они сами порой играют роль своеобразных «предохранителей последней надежды». И примеров тому уже достаточно.

В 1983 году оперативный дежурный на командном пункте Серпухов-15 подполковник Станислав Петров не стал передавать команду о пуске межконтинентальных ракет с территории США, усомнившись в правильности полученного системой предупреждения о ракетном нападении сигнала. Как потом выяснилось, он был прав и фактически предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США. До этого в Америке подобное случилось дважды.

Еще один случай неподчинения, который уберег мир от глобального конфликта, произошел в июне 1999 года в Приштине. Тогда 200 наших десантников стремительным марш-броском взяли под свой контроль аэропорт столицы Косово «Слатина». Через несколько часов к аэропорту подошли английские части. Командовавший ими британский генерал Майкл Джексон, убедившись в серьезности намерений русских десантников, на рожон не полез, а потом нашел общий язык (не без бутылочки виски) с командиров наших генералом Виктором Заварзиным.

Командующему объединенными силами НАТО в Европе американскому генералу Уэсли Кларку это очень не понравилось. И он на следующий день приказал Джексону заблокировать не только здание аэропорта, но и взлетно-посадочную полосу. Британец, как говорят в армейских кругах, «послал» американского коллегу со словами: «Я не собираюсь начинать Третью мировую войну для вас». И действительно, если бы наши десантники вступили в огневой контакт с натовцами, то война в Югославии превратилась бы в глобальную.

Примечательно, что эталоном для военных из серьезных стран, готовых выполнить все приказы своего руководства (потому что уверены в их разумности), является отсутствие публичных оскорблений и провокаций по отношению к вероятному противнику. Разве что украинские военные, явно подражая своим политикам, то грозятся «разгромить» русскую армию, то обещают с колонной танков проехаться по Красной площади в Москве. Но провокации и подначивание - нынче чисто украинский стиль.

И вернемся еще раз к генералу Милли. Может, он готов был успокаивать китайцев, потому что сегодня война, действительно, такое серьезное дело, что когда авантюрные политики готовы отдать приказ о внезапном нападении на противника, военные могут и засомневаться? И наверняка таких сомнений они не испытывают, если речь идет об ответном ударе.