Немцев учат выживать без отопления из-за рекордных цен на газ

Формально ролик был размещен в честь Дня защиты от чрезвычайных ситуаций, но многие увидели в нем непрозрачный намек на проблемы с энергоснабжением

В Европе в разгаре энергетический кризис. Перед зимой, когда хранилища газа должны быть заполнены под завязку, цены на голубое топливо взлетели до небес. Так что практичные немцы готовят население к тому, что выживать в ближайшие месяцы придется без отопления.

Тяжелые времена требуют тяжелых решений. Федеральное ведомство Германии по делам гражданской обороны и помощи в случае стихийных бедствий разместило в Интернете обучающие материалы, которые должны помочь гражданам сохранить здоровье в случае отключения электричества и теплоснабжения.

В официальном твиттер-аккаунте ведомства размещена видеоинструкция, похожая по духу на учебные материалы гражданской обороны СССР. Например, там показана солидная фрау, замерзающая у себя дома, которая мастерит самодельную печку из свечек и садовых горшков. Кроме того, дама утепляет жилище, заклеивая окна фольгой, чтобы избежать потерь тепла.

Формально ролик был размещен в честь Дня защиты от чрезвычайных ситуаций, но многие увидели в нем непрозрачный намек на проблемы с энергоснабжением, связанные с кризисом отрасли на фоне растущих цен на газ. Они уже не первый день бьют рекорд за рекордом, и невообразимая еще недавно планка в тысячу долларов за тысячу кубометров осталась позади. 1 октября установлен очередной исторический ценник — 1199 долларов за тысячу кубометров.

Дошло до того, что европейцы готовы плюнуть на экологию и зеленую экономику, которая была на Западе чуть ли не главным трендом последних лет. На пороге холодной зимы, если не по карману газ, «осознанные» европейцы готовы купить и уголь — от которого в «приличных» странах давно отказались.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в таких условиях производители электроэнергии в Европе «вынуждены просить» у России больше угля для того, чтобы «облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность».