Bloomberg: Европа просит у России больше угля для облегчения энергетического кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа просит у России больше угля для того, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ.

Напомним, стоимость голубого топлива в Европе в последнее время бьет рекорды. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 30 сентября, торги открылись с рекордной цены в 1 073 доллара за тысячу кубометров, и стоимость продолжила расти, впервые превысив 1 100 долларов.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в таких условиях производители электроэнергии в Европе «вынуждены просить» у России больше угля для того, чтобы «облегчить энергетический кризис с приближением зимы и рекордно высокими ценами на газ, снижающими прибыльность».

Источник издания отмечает, что в течение многих лет Европа в значительной степени отказывалась от угля, чтобы «экологизировать» свое производство электроэнергии, однако на сегодняшний день она испытывает кризис энергоснабжения.

По словам пресс-секретаря Минэнерго РФ, согласно прогнозам, экспорт угля, в том числе для производства электроэнергии в Европу, в текущем году не изменится и составит около 48 млн тонн. При этом в первом полугодии он вырос на 2,4 процента, до 22,5 млн тонн.