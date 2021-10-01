Несколько месяцев жил в квартире с телами: Что известно о жителе Одинцова, спрятавшем "мумии" родителей в ящики

Камеры видеонаблюдения сняли, как ящик с телом Татьяны Ткаченко выкатил из подъезда и загрузил в машину сын покойной пары Александр Ткаченко.

Сайту kp.ru стали известны новые подробности жуткой истории, которая произошла в подмосковном Одинцове.

Напомним:

- 30 сентября на улице Садовой нашли тела пожилых супругов - Анатолия и Татьяны Ткаченко.

- Мумифицированный труп мужчины без ступней лежал в деревянном ящике на общественном балконе многоэтажки. Тело женщины в таком же ящике нашли в «ГАЗели», припаркованной у подъезда.

- По мнению специалистов, пенсионеры умерли от 3 до 6 месяцев назад.

- Камеры видеонаблюдения сняли, как ящик с телом Татьяны Ткаченко выкатил из подъезда и загрузил в машину сын покойной пары Александр Ткаченко. Ему помогала жена Анастасия.

- Супруги пытались вывезти тела стариков, но их спугнул владелец квартиры, которую они снимали в доме. Александра и Анастасию Ткаченко ищут.

Корреспонденту kp.ru удалось пообщаться со знакомой пропавшей женщины, которая рассказала о Ткаченко-младшем и его супруге.

«У НЕГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ С АЛКОГОЛЕМ И ДОЛГАМИ»

- Их называют мужем и женой, но на самом деле Настя развелась с Сашей еще в начале этого года, - рассказывает женщина. - Она просто устала. Саша Ткаченко - очень неприятный человек, настоящий абьюзер, тиран, все десять лет брака он Настю унижал, давил морально, подавлял. Но когда знакомые говорили Насте об этом, она обижалась. С некоторыми даже ссорилась из-за мужа.

Известно, что Александр Ткаченко с родителями перебрался в Одинцово из другого региона.

- Там у его папы и мамы была квартира. В Одинцове они стали снимать квартиру (ту самую, на Садовой, - Авт.), в которой жили и родители-пенсионеры, и Саша с Настей. С годами стало понятно, что у Саши проблемы с алкоголем и долгами - он вечно занимал, брал кредиты и не мог отдать. Жили они фактически на зарплату Насти - она долгое время работала в МФЦ. Бывало, что Настя тоже просила в долг, чтобы за коммуналку по квартире хотя бы заплатить.

Александра и Анастасию Ткаченко ищут. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«ЗАЧЕМ ОНА ЕМУ ПОМОГАЛА?»

Кстати, другие знакомые семьи, с которыми поговорили полицейские, сообщили, что Александр Ткаченко иногда играл на ставках.

- Несколько лет назад он продал родительскую квартиру в другой области, а деньги умудрился очень быстро прокутить, ничего не осталось! В общем, в какой-то момент Насте это все надоело и она подала на развод.

По словам нашей собеседницы, супруги разошлись в феврале-марте текущего года. При этом Анастасия еще до Нового года переехала к своим родным (она, в отличие от супруга, родом из Одинцова).

- Если родители Ткаченко умерли 3-6 месяцев назад, получается, что Настя в квартире уже не жила. Поэтому непонятно, зачем она могла помогать бывшему мужу вывозить их тела. У нас, друзей, несколько версий. Либо он ее заставил под угрозами. Либо она даже не знала, что именно они грузят.

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

Знакомые семьи надеются, что Анастасию Ткаченко в ближайшее время найдут живой и невредимой - они не исключают, что Александр Ткаченко может попытаться устранить экс-жену как ненужного свидетеля.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

- Однако внешних признаков насильственной смерти на телах не обнаружили. Причину гибели пожилых людей специалисты смогут назвать только после вскрытия, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Но в таком случае непонятно, почему Александр и Анастасия пытались вывезти тела из квартиры? Если пенсионеры умерли от естественных причин, почему об этом не сообщили в полицию? Вместо этого их пытались спрятать. Судя по всему, Александр Ткаченко несколько месяцев после гибели родителей продолжал жить в одной квартире с их телами.

Словом у следствия остается много вопросов.

- Назначены две медицинские судебные экспертизы, около дома обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Он сказал, что запах идет от его декоративного гуся»

Один из жильцов дома, где нашли тела, рассказал:

- Давно уже, с марта, жители жаловались на запах. Александр говорил, что так пахнет декоративный гусь, который у него живет. Потом он начал завозить доски, якобы строит загон для гуся. (На самом деле, судя по всему, из этих досок Ткаченко сколотил ящики, в которых пытался вывезти тела родителей, - Авт.).

- Когда вызвали полицию?

- Первый раз - как раз в марте. Он сказал, что это гусь пахнет. Видимо, внутрь они не заходили, удовлетворились его ответом. С ним жила девушка, насколько я знаю. Получается, полгода они жили с трупами. Со слов его соседа, в этой квартире постоянно были пьянки, гулянки, какие-то драки.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Жуткая находка в Одинцове: Дети бросили труп отца в подъезде, а тело матери - в машине

Молодая семейная пара пыталась вывезти тела из квартиры, но сбежала (подробности)