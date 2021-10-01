«Роснефть» выплатит рекордные промежуточные дивиденды

В этот четверг, 30 сентября, прошло внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Роснефть». В заочном голосовании приняли участие владельцы 93% акций компании. Акционеры крупнейшей российской нефтяной компании приняли решение выплатить по 18 рублей 03 копейки на одну размещенную акцию. Дата закрытия реестра установлена на 11 октября этого года. А деньги дойдут до акционеров не позднее 17 ноября.

ДИВИДЕНДНАЯ ДОХОДНОСТЬ ВЫШЕ РЫНКА

Таким образом на выплату дивидендов компания направит 191 млрд рублей. Это рекордная сумма для промежуточных выплат «Роснефти». Она составляет 50% от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО за первое полугодие 2021 года. Этот показатель в 2,5 раза выше того, что был получен за весь прошлый год.

- Коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти» является одним из самых высоких в отрасли – 50%. Учитывая последние результаты, а также то, что российская нефтяная компания платит дивиденды дважды в год, можно ожидать, что ее дивидендная доходность по итогам 2021 года будет выше 10%. Это очень хороший показатель, который превосходит среднерыночные значения, - говорит Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

РОСТ СТОИМОСТИ АКЦИЙ - ПОЧТИ В ТРИ РАЗА

Ценные бумаги «Роснефти» демонстрируют одну из лучших динамик роста среди публичных компаний нефтегазового сектора России. С начала пандемии, то есть с марта 2020 года, цена акций нефтяной компании выросла более чем в 2,7 раза, с начала 2021 года – почти на 45%.

- «Роснефть» находится в центре внимания инвестиционного сообщества. За последний месяц акции компании на Московской бирже выросли почти на 20%: преодолели невиданную ранее отметку в 600 рублей за бумагу и установили новый исторический максимум в почти 640 рублей, - говорит Дмитрий Полохин, эксперт Торгово-промышленной палаты.

По его словам, важными факторами роста «Роснефти» сейчас является конъюнктура рынка - ожидания холодной зимы и дефицит на рынке газа могут привести к дальнейшему росту цен на нефть. Тем не менее есть и фундаментальные факторы, которые тянут стоимость компании вверх: это снижение долговой нагрузки, генерация свободного денежного потока, самые низкие в мире удельные затраты на добычу, а также реализация флагманского проекта «Восток Ойл», который является одним из самых перспективных и экологичных в отрасли.

Примечательно, что на этой неделе «Роснефть» обогнала по капитализации британскую нефтяную компанию BP. На открытии торгов в понедельник капитализация «Роснефти» составила $90,6 млрд, в то время как у BP данный показатель находится на уровне $87,7 млрд.

- То, что «Роснефть» обогнала ВР по капитализации, означает признание объективных рыночных реалий и достаточно оправданно. Думаю, похожий тренд будет продолжен в будущем, - говорит Сергей Суверов. - Во-первых, у «Роснефти» гораздо ниже операционные издержки на добычу нефти, чем у ВР. Во-вторых, ВР было слишком агрессивно в энергопереходе, в то время как «Роснефть» ведет последовательную работу по повышению экологичности своего бизнеса, но делает это постепенно. Поэтому успехи «Роснефти» и в инвестиционной программе, и по контролю над издержками, и в дивидендной политике, они дают о себе знать.

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

Большинство крупных инвестиционных банков пророчат дальнейший рост стоимости ценных бумаг «Роснефти». В начале сентября J.P.Morgan повысил целевую цену по акциям «Роснефти» на 14%. Такой же прогноз сделал и американский банк Morgan Stanley. А Bank of America Merrill Lynch повысил целевую цену бумаг «Роснефти» на 10%, сохранив рекомендацию «покупать» и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования.

Российские банки тоже видят большой потенциал роста. Газпромбанк включил акции «Роснефти» в число наиболее перспективных для инвестиций и считают, что они могут подорожать еще на треть. В Райффайзенбанке целевую стоимость акций компании видят на уровне 810 рублей за бумагу.

Ключевыми факторами роста аналитики называют колоссальную ресурсную базу, самые низкие в отрасли затраты на добычу и начало реализации проекта «Восток Ойл».

СПРАВКА «КП»

Чем так привлекателен «Восток Ойл»

Этот проект является одним из самых перспективных в мире. Его преимущества уже не раз отмечали российские и иностранные инвестбанкиры. Важным фактором этой привлекательности является то, что создана уникальная устойчивая экономическая модель проекта. «Роснефть» уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта.

«Восток Ойл» - проект с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Его ресурсная база составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01 - 0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта. Для энергоснабжения «Восток Ойл» планируется использовать в основном попутный нефтяной газ, а также ветрогенерацию. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские рынки.

По мнению аналитиков крупнейших инвестбанков, чистая приведенная стоимость проекта может составить от 75 до 120 млрд долларов.