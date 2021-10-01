Парадоксы статистики: зарплаты аграриев растут быстрее всего в России, а работать на селе все равно некому

Активный рост зарплат в сельском хозяйстве пошел с 2012 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Эксперты университета им. Плеханова назвали пять отраслей российской экономики с наибольшим ростом зарплат за последнее десятилетие, сообщают "Известия". Во всех этих сферах он составил более 200%.

«Топ» действительно интересный. Попадание туда сфер химпроизводства (5 место, рост зарплат на 242,6% за десятилетие) и металлургии (4 место, рост зарплат на 257,3%), наверное, никого не удивит. Олигархи наши, которые возглавляют российский список Forbes, тоже оттуда.

Третье место — за образованием (плюс 266%). Второе — за здравоохранением и социальной сферой (плюс 277,1%). Тут также есть объяснение — сработали «майские» указы президента. А в случае со здравоохранением — еще и коронавирусные доплаты.

Самое интересное место — первое. На нем оказалась сфера, так или иначе связанная с добычей еды - сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Росстат, на основе данных которого велись расчеты, все эти отрасли учитывает вместе) — плюс 283,6%. Аналитики «плешки» напоминают, что активный рост зарплат в сельском хозяйстве пошел с 2012 года — именно тогда, еще до санкций, начались разговоры об импортозамещении и необходимости обеспечить продовольственную безопасность страны. Меры господдержки, направленные на стимулирование производства отечественной еды в последние годы, тем более не могли не отразиться на зарплатах в отрасли.

Вы уже задумались, не пойти ли трудиться в сельское хозяйство, поскольку вам зарплату последние лет пять вообще не повышали? Не торопитесь. «КП» специалисты порекомендовали обратить внимание не только на проценты роста, но и на абсолютные цифры размеров зарплат.

А они в сельском хозяйстве остаются одними из самых низких. По данным Росстата на июнь 2021 года (самые свежие в разрезе по отраслям) средняя зарплата в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства — 38 351 рубль (имеется в виду номинально начисленное, до вычета налогов). При средних по стране 58 782 рублях. Причем внутри самой этой сферы ситуация тоже очень разная. В рыболовстве и рыбоводстве средняя зарплата — аж 108 125 рублей. А в растениеводстве и животноводстве — а как ни крути, это наши главные кормильцы — 34 069 руб. Меньше — только в легкой промышленности: в производстве одежды — 23 862 руб., текстильных изделий — 33 253 руб.

А теперь вопрос: кто непьющий, соображающий и работящий, пойдет вкалывать в сферу, где зарплаты на 20 с лишним тысяч ниже, чем в среднем по экономике? Вспоминаю ситуацию нынешней весны, когда аграрные предприятия стонали, что из-за закрытых границ и нехватки мигрантов у них под угрозой сезонные посевные работы — негде людей взять. Вот и один из главных ответов на вопрос, почему у аграриев зарплаты растут быстрее, чем, страшно сказать, в сфере добычи полезных ископаемых (где заработки и так неплохие). Об этом и эксперты университета им. Плеханова говорят: уменьшаются некоторые явные отраслевые диспропорции в оплате труда. И это скорее хорошо.

Топ-5 сфер, где в последнее десятилетие быстрее всего росли зарплаты

(и средний их размер в 2021 году*)

1. Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство +283,6% (38 351 руб.)

2. Здравоохранение и социальные услуги +277,1% (53 486 руб.)

3. Образование +266% (61 082 руб.)

4. Металлургия +257,3% (63 450 руб.)

5. Химпроизводство +242,6% (60 947 руб.)

*на июнь

(Данные университета им. Плеханова и Росстата)