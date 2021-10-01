Цирк приехал: Саакашвили в тбилисской тюрьме

Михаил Саакашвили отправился за решетку с улыбкой на лице. Кадр из видеорепортажа грузинского ТВ о задержании экс-президента

Цирком, не иначе называли грузины все происходящее в последние пару недель. Сначала опальный экс-президент страны Михаил Саакашвили заявил о своем намерении вернуться на родину. И не просто в гости, а прямо на выборы, они состоятся в Грузии уже в эти выходные 2 октября. Для того, чтобы призывать людей собрать на площади Свободы. Ему никто не поверил. Потом он продемонстрировал в соцсетях бронь билета до Тбилиси на 2 октября. Ему снова никто не поверил.

В пятницу Мишико выложил в сеть видео, заявив, что он в Батуми. Вид у экс-президента при этом был очень довольный. Он сообщил своим подписчикам, что вернулся в Грузию несмотря на то, что на него заведено 13 уголовных дел, по некоторым их которых он уже даже осужден заочно на реальные тюремные сроки. Но снимал он себя как-то странно, в отражении витрины, так что здания на заднем фоне были размыты. Многочисленные эксперты тут же принялись рассматривать это видео буквально под микроскопом. И все как один заподозрили дешевый монтаж.

Дальше больше, МВД Грузии сделало заявление — нет его в Грузии. Границу не пересекал. Да и из Украины не выезжал, как заявили силовикам их украинские коллеги. После в соцсетях почему-то стали постить спецтехнику, направляющуюся в Батуми. Потом вроде выяснилось, что это фейк. А телеканал «Имеди» провел собственное расследование, сделав вывод, что Михаил на самом деле находится в украинском городе Трускацев. И все вроде как даже поверили, и стали гадать, сбежит ли Мишико и оттуда, опасаясь преследования. Его видео называли «грязной фальшивкой», а его самого клоуном и обманщиком.

И тут вдруг около 19:00 ни от кого-нибудь, а лично от премьер-министра Грузии поступает сообщение — арестован. Михаил Саакашвили арестован!

Через несколько часов после публикации этого видео Саакашвили был арестован.

Вся страна выпала в осадок.

- Я даже не знаю, что сказать. - Смеется экс-министр безопасности Грузии Валерий Хабурзания. - С утра слежу. Изначально я удостоверился что он в стране, так как посмотрел как и все видео из Батуми и подумал, что он хоть и не серьезный человек, но все таки такие фейки устраивать это уже совсем. Ведь если он не там, то это быстро раскроется. Потом мне очень серьезные люди мне сказали твердо — не в Грузии Мишико. Ну, думаю, значит совсем он уже. А теперь эти же серьезные люди подтверждают, что он арестован и уже в тюрьме в Тбилиси.

- Как думаете, зачем он приехал, если уголовные дела на нем и все вот это? На что он рассчитывал вообще?

- Ой, его надо знать. Никогда он не был серьезным человеком, серьезным политиком. А в наши времена несерьезность больше продается. Так же как и дешевый поппулизм, весь этот эксцентризм. Думаю, после такого поступка он разочаровал даже своих поклонников. Потому что они верили, что он гений и с ним не может случиться провал. А он провалился. Он был дураков и останется дураков.

- А много вообще у него сторонников?

- Да нет. Такое ощущение в последнее время, что не больше 15 — 20 000.

- И они завтра выйдут на улицы?

- Может выйдут, а может нет. Все зависит от того, что завтра случится. Может быть дождь не так пойдет, солнце не так посветит и все пойдет не так.

- Посадят его надолго?

- Не знаю, что-то предвидеть в этой ситуации невозможно совершенно. Цирк продолжается.

Видимо, да. Потому что пока центральные телеканалы страны демонстрируют кадры задержания третьего президента Грузии, вдруг «оживает» его личная страничка в соцсети. На ней появилось видеообращение Мишико, записанное прямо накануне ареста.

«Скорее всего меня сейчас арестуют в Тбилиси. Но я хочу вам сказать — ничего не бойтесь, идите на выборы. Делайте свой выбор, и все вместе 3-го числа мы отпразднуем победу. Я ничего не боюсь, и вы не бойтесь».

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