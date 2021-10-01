В Черногории арестовали бывшего владельца «Черкизона»: чем известен Тельман Исмаилов и какие обвинения ему предъявляют

Тельман Исмаилов в Москве, 2012 г. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Черногории задержан бывший хозяин «Черкизона», некогда мультимиллионер из списка «Форбс» Тельман Исмаилов. Задержание проведено на основании ордера, выданного в России. Об этом сообщило черногорское издание Vijesti.

Россия объявила Исмаилова в международный розыск в 2017 году. Бизнесмен заочно был обвинен в убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева — они застрелены в 2016 году на Новорижском шоссе, - а также в незаконном хранении оружия. По версии следствия, братья Тельмана Исмаилова, Рафик и Вагиф, тоже участвовали в организации преступления. Рафик Исмаилов в феврале 2020 года по этому обвинению признан виновным и приговорен к 17 годам колонии. Вагиф находится в международном розыске.

До 2015 года Тельман Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России, по версии Forbes. Если верить оценкам издания, самым большим капиталом экс-олигарх располагал в 2012 году - $800 млн (121 место в российском рейтинге Forbes).

Исмаилов — торговец наследственный, работником торговли был его отец. В Москву из Баку будущий мультимиллионер переехал еще в 80-е, работал, в том числе в Министерстве торговли. В 1989 году основал свою компанию — группу АСТ. Группа поначалу состояла из нескольких десятков коммерческих магазинов, где перепродавался товар, закупленный у челноков. Потом были «Лужники». На заре 90-х началось и строительство Черкизовского рынка, который сейчас в первую очередь и вспоминается в связи с именем Тельмана Исмаилова. Группе АСТ, однако, принадлежали весьма разнообразные активы: знаменитый ресторан «Прага» на Арбате, «Славянская трапеза» на Ленинском проспекте, дом торжеств «Сафиса», бизнес-центр «Тропикано», несколько фабрик, транспортные и туристические компании и т. п.

1997 год, Тельман Исмаилов - президент "АСТ-Прага". Фото Геннадия Хамельянина /ИТАР-ТАСС/.. Фото Геннадия Хамельянина /ИТАР-ТАСС/.

Последним громким проектом Исмаилова был гостиничный комплекс Mardan Palace в турецкой Анталье, вложения в который сам предприниматель оценивал в миллиард с лишним долларов. В отделке отеля использовались золото, мрамор, хрусталь, присутствовала и восьмиметровая люстра с кристаллами Swarovski. А на открытие комплекса были приглашены мировые знаменитости в виде Моники Беллуччи, Пэрис Хилтон, Шэрон Стоун, Мэрайи Кэри, не говоря уж о многочисленных российских звездах.

Mardan Palace был открыт в 2009 году. В тот же год закрыли и снесли «Черкизон», доставший власти своей криминальной изнанкой и невиданными объемами контрабандной торговли. Потеряв свой главный актив, Исмаилов стал влезать в долги. Чему поспособствовала отставка Юрия Лужкова, считавшегося другом и покровителем Исмаилова.

До 2015 года Тельман Исмаилов входил в топ-200 самых богатых бизнесменов России. Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2015 году Тельман Исмаилов прославился еще раз — он стал первым бизнесменом из списка Forbes, официально признанным по решению суда банкротом. Перед этим шикарный Mardan Palace был продан за смешные — в сравнении с затратами на него - 130 миллионов долларов. Большая часть этих денег ушла на оплату долгов по его содержанию (только за электричество их накопилось на $2 млн).

Часть своих активов Исмаилов перевел на родственников, что-то вывел за рубеж, куда уехал и сам. Но это не очень помогло. За границей экс-олигарху не дали жить спокойно. Его активы в Швейцарии арестовали (по обвинениям со стороны одного из российских банков в мошенничестве при банкротстве). В июне прошлого года суд арестовал активы сына Исмаилова Алекпера в Черногории.

Теперь добрались и до самого Тельмана Исмаилова.