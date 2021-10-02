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Общество2 октября 2021 16:01

«Наше время или взрослым вход воспрещен»: Подростки рассуждают о преемственности поколений

В программе на радио "Комсомольская правда" дети без взрослых обсуждают самые важные для себя темы
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Программа «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема девятнадцатого выпуска: «Преемственность поколений»

ведущие: Иван Ковнацкий, Юля Голдовская, Анджелина Трошина

спикеры программы: дети, родители и эксперты. Сегодня в эфире специальный гость: Рикель Александр, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова

помощник продюсера: Петр Безменов

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»:

https://radiokp.ru/podcast/nashe-vremya-ili-vzroslym-vkhod-vospreschen

ОбразованиеОбразование: Особый случай