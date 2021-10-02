Креативные и модные: российский павильон Всемирной выставки ЭКСПО в Дубаи покажет Putin Team

Одежда Putin Team Russia - продукт современной отечественной креативной индустрии. Фото: Цифровая фабрика Шишкина

В Дубаи открылась главная мировая выставка - ЭКСПО 2020, отложенная на год из-за пандемии. Россия участвует в этом событии и впервые показывает не только культурные и научные достижения, но и продукт современной отечественной креативной индустрии - одежду Putin Team Russia.

Putin Team Russia представляет Россию в павильоне нашей страны на Всемирной выставке ЭКСПО-2020, которая открылась 1 октября в Дубаи, сообщил российский дизайнер Дмитрий Шишкин.

По его словам, в первый раз за многие годы образ современного российского государства на Всемирной выставке демонстрирует, в том числе, созданная в России одежда для активного и здорового образа жизни и аксессуары, ранее отечественный легпром на престижной международной площадке представлен не был.

Интерес к достижениям российской легкой промышленности говорит об усилении роли модной индустрии как в государственной, так и в международной повестке. Фото: Цифровая фабрика Шишкина

- Интерес к достижениям российской легкой промышленности говорит об усилении роли модной индустрии как в государственной, так и в международной повестке. Для нас такое внимание государства - это шанс развить своё предприятие и нарастить экспортные поставки. Сейчас мы как раз развиваем розничную сеть - до конца года планируется открытие ещё пяти магазинов только в России. Далее в планах - развитие экспорта Putin Team Russia по направлениям Ближний Восток и Китай. Своё участие во Всемирной выставке мы намерены использовать, в том числе, для этого, - рассказал автор патриотичного бренда.

Павильон России на Всемирной выставке в Дубаи - один из самых больших. Его основная тема - «Творческий разум: определяя будущее». Здесь, по словам организаторов с российской стороны, «будут представлены лучшие российские креативные проекты, а также сменная экспозиция регионов Российской Федерации». Представленная в павильоне линейка одежды Putin Team - это высокотехнологичные комплекты одежды для спорта, в том числе горнолыжная экипировка, и одежда для активного отдыха - outdoor. Коллекция отшита специально для Всемирной выставки, носит название «Время первых» и выполнена в цветах российского триколора.

Куратором проекта Putin Team Russia от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг России. Замглавы ведомства Виктор Евтухов ранее подчеркивал, что тестирование продукции и ее доработка до высших стандартов качества велись несколько лет с тем, чтобы «одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами среди производителей аналогичных товаров».

Далее в планах - развитие экспорта Putin team Russia по направлениям Ближний Восток и Китай. Фото: Цифровая фабрика Шишкина

При этом, и традиционные «матрёшки», и опера, и балет в Дубаи также будут. В частности, культурная программа российского павильона обещает фестиваль русского фольклора Matreshka Expo Edition. Выступят и «Санкт-Петербург Опера», и Балет Игоря Моисеева.

«Экспо-2020» — самая известная выставка в мире. Это событие по значимости, пожалуй, одного порядка с олимпийскими играми. Выставка проходит каждые пять лет в разных странах, место проведения каждый раз определяется голосованием Генассамблеи Международного бюро выставок. Впервые Всемирная выставка состоялась в 1851 году в Лондоне.

Традиционно к очередной ЭКСПО каждая страна-участник готовит представление своих передовых достижений в области науки, культуры, промышленности и технологий. Например, после Всемирной выставки 1889 года Париж получил Эйфелеву башню, которая изначально предполагалась как вход на экспозицию. На одной из Всемирных выставок 20 столетия был представлен и первый мобильный телефон.

Нынешняя Всемирная выставка должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса ее открытие перенесено на октябрь 2021-го. При этом официальное название - ЭКСПО 2020 - решено было не менять.

На выставке в этом году представлены 192 страны, за время работы эксперты ожидают более 25 миллионов посетителей. Выставка продлится шесть месяцев, до конца марта 2022 года.