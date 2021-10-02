Глава Комитета по иностранным делам шведского парламента признался, что не любит Навального

В ходе сеанса видеосвязи шведы сыпали откровениями. Фото: стоп-кадр видео

Самые известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) устроили шоу для шведских парламентариев, явив себя для председателя Комитета по иностранным делам парламента Швеции Кеннета Форслунда и его заместителя Ханса Уолмарка в образе сбежавшего на Запад Леонида Волкова.

В ходе сеанса видеосвязи шведы сыпали откровениями. Как оказалось, далеко не все в их королевстве, равно как и во всем Евросоюзе, поддерживают введение санкций против России.

Самые известные российские пранкеры устроили шоу для шведских парламентариев. Фото: стоп-кадр видео

Форслунд признал, что в Европе не мало стран, «стремящихся к введению или усилению санкций», и заодно выразил сожаление, что «Германия не желает остановить «Северный поток-2».

Также он сообщил, что позиция официального Стокгольма по введению в эксплуатацию газопровода будет полностью соответствовать нормам демократии, а именно той, которая будет выработана большинством депутатов парламента, которые, как известно, ничего не имеют против поставок российского газа в Европу.

«Волкова» просил шведов материально поддержать сторонников Навального. Фото: стоп-кадр видео

Скуп шведский депутат оказался не только на слова, но и на деньги: в ответ на просьбу «Волкова» материально поддержать сторонников Навального, он честно заявил:

- Когда доходит дело до Навального, то у нас возникают проблемы с его заявлениями, которые мы расцениваем как националистические и ксенофобские. Эти посылы мы не поддерживаем… Я должен быть честен с вами, у нас неоднозначное мнение о Навальном.