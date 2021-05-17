Слежка за армией и новые протесты: Пранкеры Вован и Лексус разговорили американского «борца за демократию в России»

Под видом бывшего кандидата в президенты Белоруссии были известные российские пранкеры Вован и Лексус
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Руководство Национального Фонда в поддержку демократии* (признан Минюстом РФ нежелательной организацией, его деятельность в России запрещена) в беседе со «Светланой Тихановской» признало, что активно работает с российской оппозицией, сообщает RT. Только вот под видом бывшего кандидата в президенты Белоруссии, которую в прошлом году Запад всеми силами пытался поставить на вместо Лукашенко, были известные российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Алексей Столяров и Владимир Кузнецов). Так что теперь мы можем изнутри посмотреть на то, как США «поддерживают демократию» в нашей стране.
Технические подробности пранка традиционно держатся в секрете, известно лишь, что члены команды Вована и Лексуса приняли участие в онлайн-конференции с участием руководства Фонда: президентом Карлом Гершманом, его помощницей Барбарой Хейг и несколькими другим старшим сотрудникам NED*.
Светлана Тихановская
Фото: REUTERS
В порыве откровенности американцы рассказали «соратникам по борьбе за демократию» о своей работе в России.
— Одно из моих направлении — курирование журналистов и СМИ-иноагентов, поддерживающих Навального. Это различные издания, и все они в нашем подчинении. Они также занимаются слежкои за российскими чиновниками, — призналась Барбара Хейг.
Действительно, многие из таких СМИ-иноагентов, предпочитающих не раскрывать источники своего финансирования, регулярно публикуют «разоблачения» о российских должностных лицах, пользуясь непонятно откуда взятыми личными данными и взломанной перепиской.
А когда «Тихановская» заикнулась, мол, я слышала, что ваша организация в России запрещена, ей ответили:
- У нас нет офиса как такового, так что они [российские власти] не смогут вышвырнуть нас из страны.
Зато есть у NED* деньги – сотни миллионов долларов. И этими богатствами Фонд готов делиться с теми, кто разделяет его ценности. Например, с антикремлевской оппозицией.
— Мы поддерживаем все группы, являющимися членами этого большого движения. Мы пустили корни даже в провинциях, в областях за пределами Москвы. Очень глубоко и широко, — утверждают Гершман и Хейг. — Сейчас у новой администрации США есть огромное желание помочь им.
Президент фонда Карл Гершман
Фото: EAST NEWS
По словам американцев, их, как бы помягче сказать, клиентелла среди оппозиции и либеральных СМИ выполняет конкретные задачи, например, «отслеживает российские войска». Вероятно, речь о передислокациях частей, армейских учениях и новинках вооружений. То есть, скажем, Алексей Навальный не просто так мотался по стране, открывая свои штабы в регионах. Их сотрудники по сути работают агентами США, докладывая куда надо о замеченных передвижениях российских войск.
Кстати, на Навальном его западные кураторы, похоже, поставили крест.
- Оппозиционное движение сейчас возглавляет Волков, - прямым текстом заявил Гершман.
Сейчас, видимо, идет кастинг на роль лица отчаянной борьбы за «прекрасную Россию будущего». Перспективы перед доверчивыми кандидатами рисуют самые фантастичные.
- У нас есть большие надежды, что когда-нибудь мы увидим одного из вас в качестве президента, - сказал Гершман.
Правда, судьба Светланы Тихановской, которой явно тоже обещали президентское кресло, сложилась совсем не так, как мечталось заокеанским кураторам.
- Я выгляжу дерьмово. У меня скоро встреча с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном, я не могу показаться перед ним в таком виде. Мне нужны деньги, - сказала «Тихановская».
Понятно, что это часть розыгрыша от Вована и Лексуса, но показательна реакция «американских партнеров»: они замялись, а потом сказали что «вряд ли мы можем выделить деньги на одежду…»
Да и правда, есть дела поважнее судьбы сбитой белорусской летчицы:
- Сейчас наши партнеры в России готовятся к парламентским выборам этой осенью. У них впереди очень тяжелая борьба, - обмолвился Гершман.
Если учесть, что своей партии, которая участвовала бы в голосовании, у Волкова и компании нет, речь явно идет о готовящихся протестах.
NED*- признан Минюстом РФ нежелательной организацией, его деятельность в России запрещена