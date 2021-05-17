Слежка за армией и новые протесты: Пранкеры Вован и Лексус разговорили американского «борца за демократию в России»

Под видом бывшего кандидата в президенты Белоруссии были известные российские пранкеры Вован и Лексус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство Национального Фонда в поддержку демократии* (признан Минюстом РФ нежелательной организацией, его деятельность в России запрещена) в беседе со «Светланой Тихановской» признало, что активно работает с российской оппозицией, сообщает RT. Только вот под видом бывшего кандидата в президенты Белоруссии, которую в прошлом году Запад всеми силами пытался поставить на вместо Лукашенко, были известные российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Алексей Столяров и Владимир Кузнецов). Так что теперь мы можем изнутри посмотреть на то, как США «поддерживают демократию» в нашей стране.

Технические подробности пранка традиционно держатся в секрете, известно лишь, что члены команды Вована и Лексуса приняли участие в онлайн-конференции с участием руководства Фонда: президентом Карлом Гершманом, его помощницей Барбарой Хейг и несколькими другим старшим сотрудникам NED*.

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

В порыве откровенности американцы рассказали «соратникам по борьбе за демократию» о своей работе в России.

— Одно из моих направлении — курирование журналистов и СМИ-иноагентов, поддерживающих Навального. Это различные издания, и все они в нашем подчинении. Они также занимаются слежкои за российскими чиновниками, — призналась Барбара Хейг.

Действительно, многие из таких СМИ-иноагентов, предпочитающих не раскрывать источники своего финансирования, регулярно публикуют «разоблачения» о российских должностных лицах, пользуясь непонятно откуда взятыми личными данными и взломанной перепиской.

А когда «Тихановская» заикнулась, мол, я слышала, что ваша организация в России запрещена, ей ответили:

- У нас нет офиса как такового, так что они [российские власти] не смогут вышвырнуть нас из страны.

Зато есть у NED* деньги – сотни миллионов долларов. И этими богатствами Фонд готов делиться с теми, кто разделяет его ценности. Например, с антикремлевской оппозицией.

— Мы поддерживаем все группы, являющимися членами этого большого движения. Мы пустили корни даже в провинциях, в областях за пределами Москвы. Очень глубоко и широко, — утверждают Гершман и Хейг. — Сейчас у новой администрации США есть огромное желание помочь им.

Президент фонда Карл Гершман Фото: EAST NEWS

По словам американцев, их, как бы помягче сказать, клиентелла среди оппозиции и либеральных СМИ выполняет конкретные задачи, например, «отслеживает российские войска». Вероятно, речь о передислокациях частей, армейских учениях и новинках вооружений. То есть, скажем, Алексей Навальный не просто так мотался по стране, открывая свои штабы в регионах. Их сотрудники по сути работают агентами США, докладывая куда надо о замеченных передвижениях российских войск.

Кстати, на Навальном его западные кураторы, похоже, поставили крест.

- Оппозиционное движение сейчас возглавляет Волков, - прямым текстом заявил Гершман.

Сейчас, видимо, идет кастинг на роль лица отчаянной борьбы за «прекрасную Россию будущего». Перспективы перед доверчивыми кандидатами рисуют самые фантастичные.

- У нас есть большие надежды, что когда-нибудь мы увидим одного из вас в качестве президента, - сказал Гершман.

Правда, судьба Светланы Тихановской, которой явно тоже обещали президентское кресло, сложилась совсем не так, как мечталось заокеанским кураторам.

- Я выгляжу дерьмово. У меня скоро встреча с [госсекретарем США Энтони] Блинкеном, я не могу показаться перед ним в таком виде. Мне нужны деньги, - сказала «Тихановская».

Понятно, что это часть розыгрыша от Вована и Лексуса, но показательна реакция «американских партнеров»: они замялись, а потом сказали что «вряд ли мы можем выделить деньги на одежду…»

Да и правда, есть дела поважнее судьбы сбитой белорусской летчицы:

- Сейчас наши партнеры в России готовятся к парламентским выборам этой осенью. У них впереди очень тяжелая борьба, - обмолвился Гершман.

Если учесть, что своей партии, которая участвовала бы в голосовании, у Волкова и компании нет, речь явно идет о готовящихся протестах.

NED*- признан Минюстом РФ нежелательной организацией, его деятельность в России запрещена