Банковский счет Камалы Харрис увеличился почти на два миллиона долларов

Почти два миллиона долларов поступили на банковский счет вице-президента США Камалы Харрис. Фото: REUTERS

Почти два миллиона долларов поступили на банковский счет вице-президента США Камалы Харрис. Заместитель Байдена продала принадлежавшую ей в американской столице квартиру за 1,85 миллиона долларов.

Недвижимость был приобретена 4 года назад за 1,77 миллиона долларов и была первоначально выставлена на продажу полгода назад за 1,9 миллиона долларов.

Имя покупателя неизвестно, но в открытых источниках известны параметры жилья: это кондоминиум с двумя спальнями и двумя ванными, передает Forbes.

Находясь на посту вице-президента США, Харрис совершает уже вторую сделку по продажи недвижимости: в марте этого года она продала свою квартиру в Сан-Франциско за 860 тысяч долларов.

Вице-президенту США полагается государственная резиденция. Это трехэтажный особняк общей площадью 850 квадратных метров, расположенный в Вашингтоне на территории Военно-морской обсерватории. Он получил статус официальной резиденции вице-президента США в 1974 году.

На первом этаже дома находятся две гостиных, две комнаты отдыха, столовая и холл, оборудованные каминами, а также подсобные помещения: кухня-кладовая и садовая комната. На втором расположены: рабочий кабинет, две спальни и уголок отдыха. На третьем – четыре спальни.

Военно-морская обсерватория расположена в Вашингтоне, в районе, занятом иностранными дипмиссиями. Посольство Российской Федерации в США расположено в нескольких кварталах от нее.