Супруг беглой экс-замминистра Раковой Артур Стеценко обратился в «Комсомолку» с открытым письмом

Марина Ракова, бывшая замминистра просвещения. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Артур Стеценко, тот самый сотрудник «Фонда новых форм развития образования», с которым якобы сбежала на Украину бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, написал письмо в редакцию «Комсомольской правды». (орфография и пунктуация сохранена, - ред.)

«Я, Стеценко Артур Владимирович, гражданин России, родился в Иркутске в 1970 году.(фотокопия Свидетельства о рождение есть в распоряжении kp.ru –прим. Ред.)

В ряде СМИ были опубликованы заявления, которые порочат мою репутацию».

«Порочат репутацию» как раз сообщения о том, что Ракова сбежала именно с ним. Об этом сообщили сразу несколько изданий ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах. Они писали, что у Стеценко украинский паспорт и квартира в Киеве, куда и направляются беглецы. Сам Стеценко в письме kp.ru опровергает эту информацию.

«Я не прятался и никуда не уходил из дома всю эту неделю, кроме работы днём.

Я и сейчас нахожусь у себя дома вместе с детьми. Возле моего дома постоянно находятся журналисты, которые следят за всеми моими передвижениями.

Дом - моих друзей, которые сдают его мне, автомобиль - поддержанный порше, который я использую для ежедневных поездок находится в гараже.»

«Вчера я был первый раз вызван в Главное Следственное Управление города Москвы, там я был ознакомлен с материалами дела в отношении Марины Раковой, Евгения Зака, Максима Инкина и Кристины Крючковой.

Большинство информации, которую выдает СМИ, к сожалению, совершенно не соответствует действительности. Откуда берутся эти «информированные источники» и кто стоит за авторами так называемых «сливов», думаю, вы все можете догадаться.

Я не комментирую ситуацию с Мариной, так как действительно не знаю, где она находится.»

А вот ситуацию с другими обвиняемыми, которых все-таки задержали, Стеценко комментирует:

«Но хотел бы сказать про моих бывших коллег. Женя и Максим были сотрудниками министерства образования и науки Российской Федерации, после этого они были приглашены на работу в государственный фонд, где прилагали все усилия для реализации образовательных проектов в стране. Во всех регионах используют их работы.

Самое важное, что я хочу подчеркнуть - эти проекты не остались на бумаге, а действительно были реализованы.

Что касается их личных качеств - достаточно поговорить с их бывшими коллегами или людьми, с которыми они пересекались по работе. Все характеризуют их как ответственных, работающих на благо страны сотрудников. Ни у кого не возникает даже мысли, что они могли нарушить закон. На ребят сейчас оказывается серьезное давление, надеюсь, они его выдержат.

С Кристиной я не был лично знаком, но убеждён, что в силу своей должностных обязанностей и характера работы она не имела возможности совершить нарушение, которое на нее пытаются повесить.»

По мнению Стеценко, дело против Раковой и её коллег — политически мотивированное. Мошенничества тут быть не может. И готов внести залог за задержанных, чтобы их отпустили из СИЗО:

«Несмотря на это, суд принял очевидно мотивированное не доказательствами, а чем-то другим, решение заключить их под стражу. Хотя всем понятно, что менеджеры гос. службы вполне могут находиться под домашним арестом с любыми ограничениями.

Я прошу отпустить под домашний арест Евгения, Максима и Кристину.

Я готов собрать вместе со всеми, кому небезразлично происходящее, и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии.

Я прошу проводить расследование максимально открыто и чисто, дать суду возможность действительно рассмотреть это дело по существу.

Всем нужна честная и проверенная информация, а не провокации в виде анонимных сливов, которыми сейчас переполнено информационное пространство.»

29 сентября в дом бывшего замминистра просвещения, вице-президента Сбербанка Марины Раковой пришли с обысками по делу о мошенничестве на 50 миллионов рублей. На следующий день она должна была явиться на опрос к следователю, однако этого не произошло. Она скрылась. Предположительно, на Украину.

Кроме неё по делу проходят еще два топ-менеджеров Сбера: управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин и управляющего директора Евгений Зак, а также Кристина Крючкова, занимавшая пост исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). Все они арестованы на два месяца.

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