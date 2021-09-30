Экс-замминистра просвещения РФ Ракова не явилась на допрос и скрылась

Вице-президент Сбербанка Марина Ракова предположительно скрывается от следствия. Фото: КРАСИЛЬНИКОВ Станислав/ТАСС

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, вероятно, скрывается от следствия. Женщина не явилась на допрос, не пришла на работу и не отвечает на звонки.

- Ракова со вчерашнего вечера скрывается от органов следствия. Днем 29 сентября Марина Николаевна была вызвана на повторный допрос. Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь. Она выключила все телефоны и покинула место жительства. Перестала общаться с родственниками. На работу также не явилась, — цитирует слова своего источника РИА Новости.

Сейчас следствие разыскивает Ракову, которая, предположительно, скрывается в Подмосковье. Отмечается, что женщина пока не пересекала границу России. Источник агентства призвал тех, кто обладает информацией о местонахождении Раковой, обратиться в столичное ГУ МВД.

Напомним, бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Как писал сатй kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, в доме у Марины Раковой, а также в кабинетах сотрудников Сбербанка были проведены обыски. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет заключения, а также штраф до миллиона рублей.

Позже появилась информация, что сотрудники Министерства внутренних дел РФ проводят проверку в Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН) по ряду вопросов, которые связанны с делом.