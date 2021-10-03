Звезда Голливуда Мэттью Макконахи может стать губернатором Техаса

Обладатель «Оскара» Мэттью Макконахи всерьез подумывает о том, чтобы заняться политикой Фото: EAST NEWS

Голливудский актер, обладатель «Оскара» Мэттью Макконахи всерьез подумывает о том, чтобы заняться политикой. Он заявил, что в его голове есть планы, которые будут интересны не только его семье, но и всем жителям его родного Техаса.

- Мне действительно есть чему научить других людей, - уверен Макконахи. – Поэтому сейчас думаю о смене деятельности.

А ведь еще год назад он заявлял, что «политика – это безнадежное дело», заверяя, что сможет приносить больше пользы людям, если будет продолжать сниматься в кино.

Во времена президентства Трампа Макконахи критиковал республиканцев.

- Быть успешным в Америке – значит иметь славу и деньги, - высказывал свое мнение он. – У Трампа все это есть, так почему же мы удивляемся тому, что его избрали.

Актер обеспокоен тем, что «демократия остается заложницей политических партий, которые занимаются лишь тем, что борются за свое выживание».

Выборы губернатора штата Техас запланированы на 2022 год. И у Макконхи еще есть время для того, чтобы принять окончательное решение об участии в выборах