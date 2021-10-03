То ли девочка, то ли трансгендер: Во Франции школьникам разрешат носить юбки и выбирать раздевалки независимо от пола

Во Франции проблемами трансгендеров будут заниматься со школьной скамьи Фото: EAST NEWS

Министерство образования Франции готово выпустить документ, который регламентирует отношение учителей и другого школьного персонала к подросткам-трансгендерам, то есть тем, кто решил сменить пол. С новыми правила ознакомились журналисты газеты Le Figaro.

Документ призван растолковать педагогам, как им вести себя с «не такими» детьми. А проблем с ними хватает. Ведь если мальчик вдруг осознает, что в глубине души он девочка (или наоборот), то он хочет, чтобы его называли женским именем и «она». И как быть учителю, у которого вдруг в классе вместо Поля оказалась Мари?

Теперь школьной администрации приписано соглашаться со всеми гендерными капризами детей. Но – важный момент – если это все одобряют родители ученика. С одобрения мамы и папы, нужно называть ребенка новым именем, а еще поменять записи в журналах. То есть все как бы официально – но не совсем. В аттестате все равно будет стоять имя, данное при рождении. Потому что это уже серьезный документ, а не библиотечная карточка.

Следующий важный вопрос – одежда. Может ли мальчик, который думает, что он девочка, надеть на уроки юбку? Французские чиновники от образования долго думали и постановили – может. Все, что разрешено носить в школьных коридорах, могут надевать все, независимо от «гендерной самоидентификации». То есть юбка – это приемлемо. А вот туфли на шпильках или ярко-розовый парик – уже перебор.

Самый распространенный камень преткновения в подобных ситуациях касается, как правило, туалетов и раздевалок. Ну какой 14-летней школьнице понравится, если ее одноклассник вдруг заявится перед физкультурной в раздевалку для девочек под тем предлогом, что внутри он тоже особа женского пола. А снаружи, понятное дело, обычный подросток. Тут документ очень расплывчат, но ясно, что решение, идти ли в М или Ж на перемене в конечном итоге принимает сам неопределившийся подросток. Конечно, в идеале хорошо бы организовать отдельные уборные и раздевалки для «не таких», но далеко не везде это возможно.