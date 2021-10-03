Допрос семейной пары, которая полгода жила с мумиями родителей: «Они умерли на наших глазах еще в январе, но скорую мы не вызывали»

Камеры видеонаблюдения сняли, как ящик с телом Татьяны Ткаченко выкатил из подъезда и загрузил в машину сын покойной пары Александр Ткаченко.

Корреспонденту сайта kp.ru стали известны новые подробности жуткого дела о найденных в подмосковном Одинцове мумиях. Напомним:

- На минувшей неделе в многоэтажке на окраине города жители обнаружили ящик с мумифицированным телом пенсионера Анатолия Ткаченко, которому кто-то отпили ступни.

- В машине, припаркованной у подъезда, еще один ящик - с трупом женщины. Позже удалось установить, что это супруга пенсионера Татьяна Ткаченко.

- После просмотра записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что ящики из квартиры вынес 31-летний Александр Ткаченко, сын обнаруженных мертвыми пожилых людей. Он несколько лет снимал в доме жилье, проживая вместе с женой и родителями. Судя по видео, супруга Анастасия тоже помогала ему выносить тела.

- Молодых людей спугнул владелец квартиры, который застал их за погрузкой первого ящика.

- Супруги Ткаченко скрылись, но спустя двое суток их задержали в Солнечногорске.

ИГРАЛ НА СТАВКАХ, УНИЧТОЖАЛ ЖЕНУ

Ранее «Комсомольская Правда» сообщала, что друзья вспоминают Александра Ткаченко как довольно неприятного человека. Например, рассказывают, что он нигде толком не работал, при этом частенько выпивал и даже пристрастился к игре на ставках. Возможно, именно так он промотал деньги, которые семья получила от продажи родительской квартиры в другом регионе.

Супругу, по словам знакомых, Ткаченко все десять брака постоянно унижал, давил. «Уничтожал морально», - говорят друзья семьи. Не исключено, что у женщины при этом возникла психологическая зависимость от мужа-тирана. По крайней мере, она рассорилась со всеми, кто пытался объяснить ей, что такие отношения - ненормально. Сама Анастасия долгое время работала в МФЦ и фактически содержала семью.

После обнаружения тел возникла версия, что Александр с Анастасией убили пенсионеров и несколько месяцев это скрывали. Но при этом предварительно судмедэкмертиза так и не нашла на телах покойных следов криминальной смерти.

Сайту KP.ru стали известны данные первых допросов.

Анастасия развелась с мужем, но продолжала жить с ним. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ТРУПНЫЙ ЗАПАХ» ГУСЯ

- Родители умерли еще в январе этого года, - сообщил Александр Ткаченко. - Началось с отца. Мы поссорились, я его толкнул, он ударился головой и умер.

Через несколько дней умерла и мать. По словам Ткаченко, женщина много лет болела, с кровати уже не вставала, когда узнала о смерти мужа, у нее случился сердечный приступ.

- Они умерли у нас на глазах, но в скорую помощь мы звонить не стали, - заявил мужчина.

Почему никому не сообщили о смерти пенсионеров? Александр объясняет: боялся, что его обвинят в убийстве и посадят. Но не исключено, что была и еще одна причина. Все это время сын исправно снимал с банковских карт родителей пенсию. В сумме - около 30 тысяч рублей в месяц.

Интересно, что супруга все это время продолжала покрывать Александра. На работе по ее поведению никто и не заметил «ничего такого». Более того, в феврале 2021 года Анастасия развелась с мужем. Об этом знали многие друзья. Но, как теперь выясняется, жить молодые люди продолжали вместе.

По словам супругов Ткаченко, сначала они вынесли трупы на балкон. Но когда потеплело, они начали сильно пахнуть. Их снова занесли в комнату, чтобы соседи ничего не заподозрили. Правда, соседи все равно жаловались. В марте, после нескольких сигналов от жильцов, к Ткаченко приходил участковый. Но супруги сказали, что запах исходит из-за декоративного гусенка, которого они завели…

Про гуся Александр рассказывал и соседям. После случившегося они думали, что это были просто отговорки. Но, как оказалось, алиби в виде птицы Ткаченко создали себе на самом деле.

- Настя выкладывала у себя в соцсетях фото этого гуся, - рассказала нам одна из знакомых Ткаченко. - Мы еще удивились, какой странный у них питомец.

ПОШЛА НА ПОВЫШЕНИЕ, НО ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЛО…

В начале лета Анастасия Ткаченко уволилась из МФЦ (по данным KP.ru, там она получала около 40 тысяч рублей в месяц) и устроилась в одну из строительных фирм с офисом в Москве, занималась разрешительной документацией по объектам. Зарплата выросла, но денег семье все равно не хватало. За съемную квартиру в Одинцове Ткаченко не платили еще с весны!

Несколько дней назад на пороге дома появился владелец жилья, который большую часть времени живет на юге России. Он от запаха, который был в квартире, обалдел и сказал, чтоб арендаторы съезжали и закрыли все долги. Именно поэтому супруги так спешно пытались вывезти из квартиры мумифицированные тела родителей. И сбежали, когда хозяин внезапно вернулся и потребовал деньги - сказали, что сейчас в банкомате снимут, а сами рванули прочь.

По данным KP.ru, эти несколько дней Александр и Анастасия Ткаченко скрывались на другой съемной квартире в соседнем Солнечногорске.

- Эти дни все знакомые Ткаченко переживали, - говорит один из друзей семьи. - Думали: а вдруг они сейчас придут и попросят спрятаться? Раньше никто не думал, что они могут быть психическими больными. Но сейчас уже очевидно: они же больше полугода жили в квартире с трупами и все это время спокойно общались со знакомыми! Может они реально с ума вдвоем сошли или какие-то препараты принимали, не знаю.

KP.ru следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

- Назначены две медицинские судебные экспертизы, около дома обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

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