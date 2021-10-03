Убивал наркоманов и хамил Обаме: Президент Филиппин Дутерте объявил, что уходит из политики

Родриго Дутерте, возглавляющий Филиппины с 2016-го, объявил, что по окончанию срока своих полномочий в следующем году уйдет из политики. Фото: REUTERS

Родриго Дутерте, возглавляющий Филиппины с 2016-го, объявил, что по окончанию срока своих полномочий в следующем году уйдет из политики. У лидера, который прославился своими скандальными заявлениями и публичными признаниями в убийствах, смертельно низкие рейтинги.

- Похоже, подавляющее большинство филиппинцев думает, что я недостаточно квалифицирован для этой работы, - сказал Дутерте.

Филиппинские законы отличаются от правил «престолонаследия» в большинстве стран. Конституция разрешает любому политику занимать президентское кресло только один шестилетний срок. После этого – кто-то другой. Но это не значит, что экс-президент непременно уходит на покой: в стране со 100-миллионным населением есть, чем заняться. Например, поработать вице-президентом. Его выбирают одновременно с главой государства, но не в связке с первым лицом, как в Соединенных Штатах.

Именно на вторую должность в государстве метил Дутерте в 2022 году. Но почти год на стол главы государства ложились все более пессимистичные отчеты социологов: филиппинцам все больше не нравился их президент. В конце концов даже сам Дутерте осознал, что победить на выборах будет практически невозможно. И его партия выдвинула на голосование другую кандидатуру, а сам Дутерте обиженно заявил, что полностью уходит из политики.

Дочь филиппинского лидера Сара Дутерте. Фото: REUTERS

Впрочем, за свою карьеру говорил он много всего. Например, признался, что своими руками убил трех наркодилеров. Вообще война с наркотиками стала одним из главных проектов Дутерте. Причем это была именно война: на пару лет президент разрешил закрыть глаза на все эти «либеральные условности» вроде суда, права на защиту и презумпции невиновности. Были легализованы внесудебные казни подозреваемых в распространении дури. Были убиты тысячи человек – сколько из них были оговорены, мы, наверно, не узнаем уже никогда.

Вообще Дутерте всегда окружали скандалы. В самом начале своего президентства он заочно разругался с тогдашним президентом США Бараком Обамой. Тот заявил, что на форуме АСЕАН хотел бы обсудить вопрос соблюдения прав человека на Филиппинах. И эти планы привели Дутерте в бешенство:

- Я глава суверенного государства, Филиппины давно не колония. И у меня как президента нет других хозяев, кроме нашего народа. США стоило бы проявить уважение. Я тебя прокляну, сукин сын!

Обама, когда журналисты попросили прокомментировать такое оскорбление, только улыбнулся и назвал Дутерте «ярким парнем». Но встречу с филиппинцем от греха подальше отменил.

В стране ходят упорные слухи, что Родриго Дутерте сменит его родная дочь. 42-летняя Сара Дутерте-Карпио не новичок в большой политике, сейчас она трудится мэром крупного города Давао, что на юге страны. Вот у нее с рейтингом общественного мнения все в порядке, за нее филиппинцы готовы голосовать хоть завтра. Но пока официально о ее участии в выборах в следующем году не объявлено.

Отец ли, дочь ли пойдут на выборы – у них будет очень сильный соперник. Причем во всех смыслах. О своем намерении побороться на выборах уже объявил знаменитый боксер Мэнни Пакьяо. Ну а что, не только же Кличко отдуваться за боксеров в политике.

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