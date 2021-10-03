За штурвалом вертолета, который упал в лесу под Лыткарино, был опытный пилот Александр Шапочкин

За штурвалом вертолета Robinson 44 был Александр Шапочкин. Фото: Предоставлено очевидцами

По предварительным данным за штурвалом вертолета Robinson 44, который вечером 3 октября упал в лесу неподалеку от подмосковного Лыткарина, находился пилот Александр Шапочкин. Напомним, трагедия произошла около 20:10. Помимо пилота на борту находились еще один мужчина и женщина. После падения борт не загорелся. Тем не менее все трое погибли, получив тяжелые травмы.

Как стало известно, накануне вечером Robinson 44, принадлежавший аэроклубу «Кондор-М», взлетал с аэродрома в Мячково. Сделав круг, он возвращался назад - не дотянул до места около 3 километров.

Александр Шапочкин являлся одним из учредителей клуба «Кондор-М». Клуб зарабатывал обучающими программами для желающих стать пилотом малой авиации и организацией коммерческих полетов - в том числе на четырехместном Robinson 44. Также мужчина работал преподавателем в одном из учебных центров, где будущие пилоты проходят полный курс обучения.

- Шапочкин был опытным пилотом, летал и на самолетах, и на вертолетах - прошел соответствующее обучение, - рассказал сайту KP.ru заслуженный летчик-испытатель Виктор Заболотский. - Вы первый сообщили мне о его гибели. Мне очень жаль. Отличный парень был.

Стоит отметить, что в составе сборной России Александр Шапочкин принимал участие в чемпионатах Европы по авиаралли - в этом виде спорта экипажи соревнуются в точности ориентирования и посадок в установленных местах на различных маршрутах.